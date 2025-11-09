Panipat News: जूट की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 5 श्रमिक महिलाएं झुलसीं

Language
    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 03:17 PM (IST)

    पानीपत के न्यू मॉडल टाउन एरिया में एक जूट फैक्ट्री में आग लगने से पांच महिलाएं झुलस गईं। सभी घायल महिलाओं को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, और मामले की जांच जारी है। महिलाएं फैक्ट्री में श्रमिक के तौर पर काम करती थीं।

    Panipat News: जुट की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पानीपत। हरियाणा के पानीपत में रविवार को भीषण आग लग गई। यह आग पानीपत के न्यू मॉडल टाउन एरिया में जूट की फैक्ट्री में भड़की थी। आग लगने से पांच महिलाएं झुलस गईं।

    महिलाओं को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आग लगने के कारण का पता नहीं लगा है। महिलाएं पीपल वाली गली में रहती थी। फैक्ट्री में श्रमिक के तौर पर काम करती थी।

