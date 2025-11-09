Panipat News: जूट की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 5 श्रमिक महिलाएं झुलसीं

जागरण संवाददाता, पानीपत। हरियाणा के पानीपत में रविवार को भीषण आग लग गई। यह आग पानीपत के न्यू मॉडल टाउन एरिया में जूट की फैक्ट्री में भड़की थी। आग लगने से पांच महिलाएं झुलस गईं।

महिलाओं को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आग लगने के कारण का पता नहीं लगा है। महिलाएं पीपल वाली गली में रहती थी। फैक्ट्री में श्रमिक के तौर पर काम करती थी।

