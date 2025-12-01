Language
    पानीपत में नशेड़ी युवकों का तांडव, मजदूरों को पीटकर छीने पैसे; बचाव में आए लोगों को भी किया जख्मी

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:27 AM (IST)

    पानीपत के छाजपुर में नशे में धुत युवकों ने मजदूरी कर लौट रहे तीन मजदूरों पर हमला कर दिया और उनसे पैसे छीन लिए। बचाने आए फैक्ट्री मालिक के बेटों को भी पीटा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।

    पानीपत में नशे में धुत युवकों ने तीन मजदूरों पर हमला किया (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, पानीपत। चांदनीबाग थाना क्षेत्र के छाजपुर के पास मजदूरी कर घर लौट रहे तीन लेबर पर नशे में धुत युवकों ने बेरहमी से हमला कर दिया।

    मारपीट की सूचना मिलने पर फैक्ट्री मालिका का बेटा पहुंचा तो नशे में धुत युवकों ने उस पर भी हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    पीड़ित लेबर लोकेश, साहिल और रूस्तम शनिवार शाम के समय निम्बरी गांव के पास पहुंचे ही थे कि वहां मौजूद नशे में धुत युवक उनसे झगड़ा करने लगे। देखते ही देखते विवाद बढ़ा और आरोपितों ने तीनों मजदूरों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।

    इस दौरान लेबर के रुपए भी छीन लिए गए। घायल लेबर किसी तरह खुद को बचाते हुए पास की एक दुकान में घुस गए। घटना की सूचना लेबर ने फैक्ट्री सुपरवाइजर मुकेश को फोन कर दी।

    इसी दौरान वहां मौजूद हार्डवेयर दुकानदार सोनू ने फोन करने की बात पर मजदूरों के साथ फिर मारपीट कर दी। जानकारी मिलते ही फैक्ट्री मालिक के बेटे मौके पर पहुंचे, लेकिन यहां भी नशे में धुत आरोपितों ने उन पर भी हमला कर दिया।

    दोनों को लाठी-डंडों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। सूचना मिलते ही चांदनी बाग थाना पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने तीन नामजद समेत अन्य अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज लिया है।