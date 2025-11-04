पानीपत में नशा तस्कर के दोषी को दो साल की सजा, 25 हजार जुर्माना

जागरण संवाददाता, पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की विशेष अदालत ने नशा तस्करी मामले में दोषी करार देकर उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के धनौरा निवासी पप्पू को दो साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

बता दें कि एएसआई अरुण कुमार टीम के साथ नौ सितंबर 2020 मॉडल टाउन थाना क्षेत्र के महराणा अड्डे पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक पालीथिन लिए संदिग्ध अवस्था में खड़ा दिखाई दिया। पुलिस को देखकर युवक भागने लगा तो टीम ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में युवक की पहचान पप्पू के रूप में हुई। तलाशी लेने पर उसके पास से 350 ग्राम चरस बरामद हुई।