पानीपत रावण के पुतला दहन के दौरान विवाद, युवक को चाकू मारकर किया जख्मी

समालखा के चुलकाना गांव में दशहरा उत्सव के दौरान रावण दहन के समय दो गुटों में विवाद हो गया। इस झगड़े में रविंद्र नामक एक युवक को चाकू लग गया जिसके कारण वह घायल हो गया। घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है।

चुलकाना में रावण के पुतला दहन के दौरान विवाद, चाकू लगने से एक जख्मी। सांकेतिक तस्वीर