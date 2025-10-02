Language
    पानीपत रावण के पुतला दहन के दौरान विवाद, युवक को चाकू मारकर किया जख्मी

    By dd jha Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 10:28 PM (IST)

    समालखा के चुलकाना गांव में दशहरा उत्सव के दौरान रावण दहन के समय दो गुटों में विवाद हो गया। इस झगड़े में रविंद्र नामक एक युवक को चाकू लग गया जिसके कारण वह घायल हो गया। घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है।

    चुलकाना में रावण के पुतला दहन के दौरान विवाद, चाकू लगने से एक जख्मी। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, समालखा। चुलकाना गांव में दशहरा के दौरान दो पक्षों में हुए झगड़े में चाकू चलने का मामला सामने आया है। विवाद में रविंद्र वासी चुलकाना घायल हो गया, जिसे एसडीएच में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है।

    जानकारी के अनुसार बृहस्पतिवार शाम गांव चुलकाना में रावण का पुतला जलाया जा रहा था। इसी दौरान कुछ युवकों के बीच आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा हाथापाई से मारपीट में बदल गया। कुछ युवकों चाकू से वार कर रविंद्र को घायल कर दिया।

    चाकू रविंद्र की छाती के पास लगा। मारपीट करने वाले गांव के ही युवक हैं। थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि चुलकाना से झगड़े की सूचना मिली है। शिकायत मिलने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।