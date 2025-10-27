Language
    पानीपत में सिलेंडर से गैस लीक होने के बाद धमाका, पिता सहित दो बच्चे बुरी तरह झुलसे

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 12:52 PM (IST)

    पानीपत के काबड़ी गांव में सिलेंडर फटने से एक पिता और उसके दो बेटे बुरी तरह झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रेम नामक व्यक्ति ने बताया कि सिलेंडर से गैस लीक हो रही थी और सुबह बल्ब की तार लगाने के दौरान स्पार्किंग से धमाका हुआ।

    घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, पानीपत। हरियाणा के पानीपत के अंतर्गत काबड़ी गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां सिलेंडर फटने से पिता सहित तीन बेटे बुरी तरह झुलस गए। घटना आज सुबह करीब चार बजे की है। इस घटना में हुए घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल प्रेम ने बताया कि उनके सिलेंडर से गैस लीक हो रही थी, उन्हें इसके बारे में पता नहीं था, सुबह 4 बजे उसके बेटे में बल्ब की तार लगाई तो स्पार्किंग हो गई। जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। 

