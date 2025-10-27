पानीपत में सिलेंडर से गैस लीक होने के बाद धमाका, पिता सहित दो बच्चे बुरी तरह झुलसे

जागरण संवाददाता, पानीपत। हरियाणा के पानीपत के अंतर्गत काबड़ी गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां सिलेंडर फटने से पिता सहित तीन बेटे बुरी तरह झुलस गए। घटना आज सुबह करीब चार बजे की है। इस घटना में हुए घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल प्रेम ने बताया कि उनके सिलेंडर से गैस लीक हो रही थी, उन्हें इसके बारे में पता नहीं था, सुबह 4 बजे उसके बेटे में बल्ब की तार लगाई तो स्पार्किंग हो गई। जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ।