पानीपत की साइको 'किलर चाची': भतीजी को मार डाला, बेटे को भी ना छोड़ा... चार बच्चों को दे चुकी है एक जैसी मौत

डिजिटल डेस्क, पानीपत। हरियाणा के पानीपत के अंतर्गत नौल्था गांव इस दौरान खबरों में बना हुआ है। इसकी वजह है साइको सीरियल किलर- पूनम। दरअसल, तीन दिन पहले शादी समारोह के दौरान एक छह साल की बच्ची विधि की पानी के टब में डूबने से मौत हो जाती है। लेकिन जब इस मामले की जांच की जाती है तो ऐसे खुलासे होते हैं, जिन्होंने हर किसी को चौंका दिया।

एक दिसंबर को पानी के टब में जिस बच्ची की मौत हुई थी। वह कोई हादसा नहीं, बल्कि हत्या थी। इस मामले में बच्ची की चाची पूनम को गिरफ्तार किया गया। जब पूनम से पूछताछ की गई तो फिर ऐसे खुलासे हुए, जिन्हें सुन पुलिस की भी रूह कांप गई। पूनम ने बताया कि जिस बच्ची की मौत हुई है, वह उसकी भतीजी थी और उसी ने पानी में डुबोकर मारा था। यही नहीं उसने इससे पहले खुद के बेटे सहित तीन और बच्चों की जान ली है।

फोटो: आरोपित महिला पूनम बच्चों से थी नफरत आरोपी महिला ने बताया कि उसे बच्चों से नफरत थी, वह नहीं चाहती थी कि उससे ज्यादा कोई और भी सुंदर रहे। इसी कारण उसने रिश्तेदारों की दो और मासूम बच्चियों की पानी में डुबोकर हत्या की थी। लोगों को शक न हो, इसलिए उसने खुद के बेटे को भी मार डाला। चार मासूमों की हत्याएं उसने पुलिस पूछताछ में स्वीकार की है।

पानी में भीगी हुई थी पूनम तो SI चाचा ससुर ने भांपा मामला नौल्था में गत सोमवार बरात विदाई की रस्म हो रही थी। आरोपी पूनम समारोह से गायब थी। घर की महिलाओं को शक तब हुआ जब स्टोर रूम बाहर से बंद मिला। दरवाजा खोला तो अंदर पानी के टब में मिली विधि को अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

फोटो: सोनीपत के भावड़ में ससुराल के घर का बंद दरवाजा। पुलिस से एसआई सेवानिवृत्त चाचा ससुर ने इसराना थाने में विधि की हत्या का केस दर्ज कराया। छह साल की विधि का सिर पानी भरे टब में डूबा था और पैर जमीन पर थे। ये बात तुरंत ही विधि के रिटायर पुलिस कर्मी दादा पालसिंह ने भांप ली। साथ ही कपड़े भीगे होने पर पूनम पर शक जताया था। पुलिस ने पूनम को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो परतें खुल गईं।

कब-कब की मासूमों की हत्या दो हत्याएं: जनवरी, 2023: बेटे व भांजी को डुबोया: पूनम की ननद पिंकी गांव गंगाना में शादीशुदा है और वह जनवरी, 2023 में बेटी इशिका के साथ मायके आई थी। तब घर में पानी के टैंक में 12 जनवरी को पूनम के बेटे शुभम और इशिका के शव मिले थे।

तीसरी हत्या: 19 अगस्त पूनम संग सोई थी जिया: पूनम अधिकतर समय अपने मायके सिवाह में रहती थी। उसने 19 अगस्त को अपने संग सोई जिया को अपने घर के पीछे बने पानी के होद में डुबो दिया था। चौथी हत्या: विधि की हत्या के लिए विवाह का दिन चुना: पूनम ने जेठ की बेटी विधि की हत्या करने के लिए विवाह वाला दिन चुना। उसने 2023 में भी एकादशी के दिन हत्या की थी और एक दिसंबर को भी एकादशी थी।

भाई ने कराया हत्या का केस दर्ज भतीजी की हत्या के बाद पूनम के ताऊ के बेटे सुरेंद्र को उस पर शक हुआ था, लेकिन स्वजन ने बात को दबा दिया। जिया की मौत को दुर्घटना मान लिया गया था, अब सुरेंन्द्र व उसके भाई एवं जिया के पिता दीपक ने हत्या का केस दर्ज कराया है।

घर से बाहर कम निकलती थी पूनम गोहाना चार बच्चों की अलग-अलग जगह पानी में डुबोकर हत्या करने की वारदात से गांव भावड़ के लोग हैरान हैं। गांव में आरोपित महिला पूनम के पड़ोसियों ने बताया कि वह घर से कम ही निकलती थी। इसलिए उनसे ज्यादा बातें नहीं करती थी।