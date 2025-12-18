पानीपत में सड़क हादसा, बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत
पानीपत के सनौली-बापौली मार्ग पर जलालपुर प्रथम गांव के पास सड़क हादसे में बापौली निवासी शिवम की मौत हो गई। शिवम बाइक पर सनौली से बापौली जा रहा था, तभी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पानीपत। सनौली–बापौली मार्ग पर जलालपुर प्रथम गांव के पास सड़क हादसे में बापौली निवासी शिवम पुत्र राजेंद्र की मौत हो गई। शिवम सनौली से बापौली की ओर बाइक पर जा रहा था।
इसी दौरान रास्ते में अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सुपुर्द कर दिया। शिवम के दो छोटे बच्चे हैं।
सनौली थाने में तैनात जांच अधिकारी हेडकांस्टेबल मदनलाल ने बताया कि मृतक के भाई की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि टक्कर मारकर फरार हुए वाहन और चालक का पता लगाया जा सके। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपित को काबू कर लिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।