हरियाणा के पानीपत में उल्टी-दस्त से पांच साल के बच्चे की मौत, डायरिया से अब तक 15 की गई जान

पानीपत में उल्टी-दस्त के कारण कच्चा काबड़ी फाटक के पास रहने वाले एक पांच वर्षीय बच्चे की नागरिक अस्पताल में मौत हो गई। बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है जिससे डायरिया की पुष्टि होगी। जिले में डायरिया से आशंकित यह 15वीं मौत है।

जागरण संवाददाता, पानीपत। उल्टी-दस्त के कारण कच्चा काबड़ी फाटक के समीप रहने वाले एक पांच वर्षीय बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। गंभीर हालात में उसे पानीपत के नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

शव के पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही डायरिया की पुष्टि होगी, लेकिन लक्षणों के अनुसार बच्चे को डायरिया का अनुमान लगाया जा रहा है। कच्चा काबड़ी फाटक निवासी रजनीश ने बताया कि वे मूलरूप से नवरसा नजला शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। बीते दो साल से वह कच्चा काबड़ी फाटक के पास रह रहे हैं।

वीरवार देर शाम उसके बच्चे पांच वर्षीय विजय की तबीयत बिगड़ गई। रात तीन बजे उसे उल्टी-दस्त शुरू हो गए। वह उसे जिला नागरिक अस्पताल लेकर गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि जिले में अब तक डायरिया आशंकित 15 मरीजों की मौत हो चुकी है।