    पानीपत में ऑनलाइन दोस्ती पड़ी भारी, महिला और बेटी को फर्जी आईडी से अश्लील पोस्ट कर आरोपी ने किया ब्लैकमेल

    By Sandeep Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 10:48 PM (IST)

    पानीपत में एक महिला ऑनलाइन दोस्ती के जाल में फंस गई। मध्यप्रदेश के भिंड के एक युवक ने सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद महिला और उसकी बेटी की फर्जी आईडी बन ...और पढ़ें

    ऑनलाइन दोस्ती पड़ी भारी: महिला और बेटी की फर्जी आईडी से अश्लील पोस्ट डालकर आरोपी ने किया ब्लैकमेल।

    जागरण संवाददाता, पानीपत। महिला के लिए ऑनलाइन दोस्ती करना बड़ा सबक बन गया। मध्यप्रदेश के भिंड निवासी युवक ने महिला से सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के बाद उसकी और उसकी 17 वर्षीय बेटी की फर्जी आईडी बनाकर अश्लील पोस्ट डालनी शुरू कर दी। आरोपित ने न सिर्फ महिला को बदनाम करने की कोशिश की, बल्कि बेटी को अश्लील बातें करके ब्लैकमेल किया।

    अश्लील वीडियो भेजकर वायरल करने की धमकी दी, जिससे किशोरी डिप्रेशन में चली गई। महिला ने साइबर अपराध थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। मार्च 2025 में उसकी भिंड निवासी सत्यम से ऑनलाइन बातचीत शुरू हुई थी। कुछ समय बाद उसने बातचीत बंद कर दी, जिसके बाद आरोपित ने इंस्टाग्राम पर उसके नाम से फर्जी आईडी बनाकर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी।

    जिसके चलते महिला ने सितंबर 2025 में महिला थाना करनाल में केस दर्ज कराया, जहां से पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा। लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद आरोपित फिर सक्रिय हो गया और दोबारा उनके नाम से फर्जी आईडी बनाकर पोस्ट डालनी शुरू कर दी। जुलाई 2025 में आरोपित ने किशोरी को कॉल कर कहा कि अगर मां बात नहीं करेगी तो उसे करनी पड़ेगी, वरना परिणाम भुगतने होंगे।

    मना करने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि आरोपित की हरकतों से उनकी समाज में छवि खराब हुई है। बच्चे तक घर से बाहर निकलने में डरते हैं। पुलिस ने शिकायत पर आईटी एक्ट और बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।