साइको किलर पूनम मामले में परिजनों ने खोले कई राज, कैराना के तांत्रिक से जुड़े तार

जागरण संवाददाता, पानीपत। नौल्था कांड में गिरफ्तार पूनम की मानसिक दुनिया के हैरान कर देने वाले पहलू अब सामने आ रहे हैं। परिवारवालों से मिली जानकारी ने यह साफ कर दिया कि पूनम की दरिंदगी अचानक नहीं उपजी, बल्कि भीतर ही भीतर पनप रही जलन, मनोवैज्ञानिक दबाव और विकृत सोच की खतरनाक परिणति थी।

ताऊ के लड़के सुरेंद्र के मुताबिक, जब भी घर में किसी की सुंदरता की तारीफ होती तो पूनम भीतर ही भीतर रंज पालने लगती। रिश्तेदार किसी और की खूबसूरती की बात कर दें, तो वह कई-कई दिन बात करना तक छोड़ देती थी। पूनम बच्चों के साथ खेल-खेल में पास आ जाती, लेकिन उसी बहाने मासूमों की जिंदगी से खेलना उसका विकृत खेल बन चुका था।

सुंदरता को लेकर उसकी यह असामान्य जलन धीरे-धीरे मन में ज़हर बनती गई। पुलिस जांच में भी सामने आया कि पूनम किसी भी ऐसी स्थिति को सहन नहीं करती थी जिसमें परिवार के लोग किसी और की सुंदरता की प्रशंसा कर दें।

यही वजह थी कि वह लगातार अंदर ही अंदर आक्रोशित रहती और उसकी यह विकृत मानसिकता मासूमों पर निकलती रही। पुलिस जब उसे लेकर सिवाह पहुंची, तो पूनम ने मौके पर एक-एक कर सारे राज उगल दिए और उसे किसी तरह का कोई पछतावा नहीं था। यही कारण था की ईर्ष्या और मन की विकृति ने उसे हैवान बना दिया।

मां बोली- हमारी क्या गलती… उसने जैसा किया है वैसा भरेगी छह वर्षीय मासूम की हत्या के खुलासे के बाद जब जागरण की टीम सिवाह स्थित पूनम के घर पहुंची, तो माहौल गम और सदमे से भरा था। घर के बाहर खड़ी पूनम की मां सुनीता हाथ जोड़कर बार-बार कहती रहीं टहमारी क्या गलती है… उसने जैसा किया है, वैसा ही भरेगी।'

कैराना के तांत्रिक से जुडे है घटना के तार आरोपित महिला के छोटे भाई पंकज ने बताया कि पूनम पिछले दो साल बीमार चल रही थी और अधिकतर समय मायके में ही रहती थी। पूनम का पति और ससुराल पक्ष कैराना के एक तांत्रिक के पास इलाज के लिए जाया करते थे। उसी तांत्रिक के सामने पूनम ने वर्ष 2023 में मासूमों की हत्याओं के राज भी उगले थे।

वह पड़ोस के एक मृत युवक की आत्मा अपने अंदर होने का दावा करती थी और कई बार अजीब हरकतें भी करती थी। स्वजन का कहना है कि शादी से पहले पूनम बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन 2023 की पहली घटना के बाद से उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। परिवार आज भी इस सदमे में डूबा है कि उनकी बेटी ऐसी वारदातों में शामिल हो सकती है। ऐसे में कैराना के तांत्रिक से मासूमों की हत्या के कई तार जुड़े हो सकते है।

जिस घर ने कराई शादी, उसी घर में कर दी मासूम की हत्या पानीपत के नौल्था गांव में शादी के दिन हुई दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। नौल्था निवासी सतपाल ने बताया कि जिस घर ने कभी पूनम की शादी सोनीपत में कराई गई थी, उसी घर में उसने मासूम की हत्या कर दी। घटना के तुरंत बाद भी नीलम के चेहरे पर किसी तरह की घबराहट या पछतावा नहीं दिखा।

वह ऐसे व्यवहार कर रही थी मानो कुछ हुआ ही न हो। शादी के माहौल में फैली इस त्रासदी के बाद घर के छोटे-बड़े सभी बच्चे सहमे हुए हैं और परिवार में मातम पसर गया है। सतपाल में बताया कि आरोपित पूनम की सास उनकी मौसेरी बहन है। सतपाल ने ही पूनम की शादी सोनीपत के भावड़ गांव में तय कराई थी। परिवार की ओर से जो घर कभी उसके जीवन की नई शुरुआत का साक्षी बना था, उसी घर में मासूम की जान लेने की घटना ने सभी को अंदर तक झकझोर दिया है।

सिवाह में जिया हत्याकांड: पुलिस ने घटनास्थल किया निरीक्षण, पुलिस ने किया नक्शा तैयार सिवाह गांव में 19 अगस्त 2025 को मासूम जिया की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। हत्या का खुलासा होने के बाद स्वजन द्वारा सेक्टर-29 थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसके बाद वीरवार को थाना प्रभारी और जांच अधिकारी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने पूरे स्थान का निरीक्षण कर घटना से जुड़े अहम बिंदुओं की जांच की।

अधिकारियों ने आसपास के क्षेत्र का मुआयना करने के साथ प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी जुटाई। मौके पर बारीकी से साक्ष्य एकत्र कर घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू पर गहनता से जांच की जा रही है ताकि वारदात की कड़ी से कड़ी जोड़कर अपराधियों तक पहुंचा जा सके।

जून की छुट्टियों में रची थी खौफनाक साज़िश! हत्या खुलासे के बाद भतीजे सन्नी ने खोले पूनम के राज जून की छुट्टियों में घर आई पूनम पहले से ही खौफनाक मंशा पाले बैठी थी। हत्या के खुलासे के बाद अब भतीजे सन्नी ने भी जो राज खोले, उसने परिवार को झकझोर कर रख दिया है। सन्नी ने बताया कि कुछ दिन पहले ही पूनम उसे माल में घूमाने ले जाना चाहती थी।