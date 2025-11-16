हरियाणा में 24 साल से फरार हत्या के आरोपी ने किया सरेंडर, पुलिस ने एक दिन के रिमांड पर लिया

जागरण संवाददाता, पानीपत। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत पानीपत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 24 साल से हत्या के मामले में फरार चल रहा आरोपित ओमप्रकाश निवासी कारूंदी बलिया यूपी ने न्यायालय में सरेंडर कर गया। पुलिस लंबे समय से आरोपित की तलाश में उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना चांदनी बाग प्रभारी इंस्पेक्टर महीपाल के बताया कि आरोपित ने पूछताछ में सन 2001 में हुए हत्याकांड की पूरी कहानी कबूल की। आरोपित ने रंजिश के चलते जयराम निवासी भीकमपुरा देवरिया यूपी की परने से गला दबाकर हत्या की थी और शव को सेक्टर-25 स्थित नाले में फेंक दिया था।

घटना के बाद आरोपित लगातार शहर बदलकर पुलिस से बचता रहा। पुलिस ने आरोपित को एक दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की और शनिवार को उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह मामला 9 जनवरी 2002 को सामने आया था, जब एक सड़ी-गली लाश नाले में मिली थी, जिसकी पहचान जयराम के रूप में हुई।