पानीपत स्वास्थ्य विभाग की टीम की कार्रवाई, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन से भ्रूण लिंग जांच करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

जागरण संवाददाता, पानीपत। स्वास्थ्य विभाग पानीपत की टीम ने चलती कार में पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन से भ्रूण लिंग जांच करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। आरोपितों को पकड़ने के लिए टीम ने जाल तो बिछाया, लेकिन उसमें फंस नहीं सके। भ्रूण जांच के दौरान शक होने पर आरोपित वैगनआर कार से ग्रामीण इलाकों में टीम को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गए। टीम ने एसडीएम को आरोपितों के खिलाफ कुछ सबूत सौंपे हैं, जिनके अनुसार एफआइआर दर्ज करने की सिफारिश की है।



घटना गाजियाबाद जिले के मटियाला गांव के पास की है। सिविल सर्जन पानीपत की इनपुट प्राप्त हुआ कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद क्षेत्र में कुछ लोग चलती कार में पोर्टेबल मशीन से भ्रूण लिंग जांच कर रहे हैं। पानीपत के लोग वहां पर जाकर लिंग जांच कराते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिविल सर्जन डॉ. विजय मलिक ने पीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉ. ललित कुंडू, डॉ. अभय वत्स व डॉ. ज्योति दहिया की देखरेख में टीम का गठन किया। पानीपत की टीम ने गाजियाबाद की टीम के नोडल अधिकारी डॉ. अनुराग संजोग से संपर्क किया। उसके बाद फर्जी डिकोय को तैयार किया। भ्रूण लिंग वहां के दलाल आसिफ से बातचीत कर जांच का सौदा 17500 रुपये में तय हुआ।