पानीपत में दो महीने से लापता युवक का नहीं लगा सुराग, स्वजन पहुंचे एसपी ऑफिस

जागरण संवाददाता, पानीपत। शांति नगर कालोनी में रहकर नौकरी करने वाला एक युवक पिछले दो माह से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता है। तमाम तलाश और पुलिस रिपोर्ट के बावजूद अब तक युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया है। थक-हारकर स्वजन पानीपत पुलिस अधीक्षक से मिले और मामले की गहन जांच कर जल्द कार्रवाई की मांग की।

शामली जिले के थाना झिंझाना निवासी आदिल ने बताया कि उसका छोटा भाई यशान शांति नगर कालोनी में रहकर एक फैक्ट्री में काम करता था। करीब दो माह पहले वह लापता हो गया। परिवार ने फोन, सोशल मीडिया और दोस्तों के जरिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला।

जिसके बाद स्वजन पानीपत पहुंचे और माडल टाउन थाने में यशान की गुमशुदगी दर्ज कराई। आदिल ने बताया कि यशान परिवार का एकमात्र सहारा था और नौकरी करके घर का खर्च चलाता था। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ किराये पर रहता था।