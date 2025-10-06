Language
    'मंत्री जी! कुछ कीजिए पहले मौसम ने मारा, अब मंडियों में मर रहे...', किसानों ने धान खरीद को लेकर की शिकायत

    By Pardeep sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 02:32 PM (IST)

    खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने धान खरीद कार्यों का निरीक्षण किया और किसानों को राइस मिलर्स के साथ मिलकर तेजी से खरीद करने के निर्देश दिए। किसानों ने नमी की समस्या बताई जिस पर मंत्री ने अधिकारियों को समाधान के लिए कहा। किसानों ने अनेक समस्याओं का जिक्र किया जिसके समाधान का आश्वासन मंत्री ने दिया।

    धान खरीद में देरी से किसान परेशान, मंत्री ने दिए समाधान के निर्देश। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पानीपत। धान खरीद कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने किसानों को कहा कि राइस मिलर्स के साथ बैठक कर धान खरीद कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। ढेरी का निरीक्षण करते समय जब उन्होंने ये बात कही तो किसानों ने कहा, मंत्री जी... सरकार ने जो नमी की मात्रा निर्धारित की है उतनी नमी का धान मंडियों में बिछा पड़ा है।

    धान खरीदी नहीं जा रही है। पहले वर्षा की मार ने मारा, अब मंडियों में अव्यवस्थाएं किसानों को दर्द दे रही हैं। एक के बाद एक जब कई किसानों ने मंत्री जी को आवाज लगाई कि उनके धान में निर्धारित नमी है, उसको खरीदा नहीं जा रहा है तो उसके बाद मंत्री नागर एक ढेरी की स्थिति जांच करने के बाद वापस लौट गए।

    कैत गांव के किसान रामपाल बोले- मंत्री जी 25 तारीख से मंडी में फसल पड़ी मंडी के हालात का जायजा लेने पहुंचे खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर को कैत गांव के किसान ने कहा, मंत्री जी... मेरी दो जगहों पर फसल पड़ी है। 25 सितंबर से इसराना की अनाज मंडी में फसल पड़ी है, नमी भी निर्धारित है, फिर भी खरीद नहीं हो रही है। एक ढेरी पानीपत की अनाज मंडी में पड़ी है। दोनों जगहों पर फसल का पहरा कैसे दें।

    इस पर मंत्री ने खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी नीतू को किसान की समस्या हल करने के निर्देश जारी किए। किसानों ने कहा- ये समस्या एक नहीं अनेक की पानीपत अनाज मंडी में किसानों ने कहा कि मंत्री जी... यह समस्या एक नहीं अनेक किसानों की है। हल एक का नहीं सभी का कराएं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। किसानों की इस समस्या सुनते हुए मंत्री राजेश नागर ने किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्या का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा।

    किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंडियों में व्यापक इंतजाम किए हैं। खुद उन्होंने कई मंडियों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और राइस मिलर्स के साथ बैठकें कर खरीद प्रक्रिया को सुचारू व तेज करने के निर्देश दिए हैं। जहां मिलर्स की संख्या कम है, वहां उनकी तैनाती सुनिश्चित की जा रही है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और धान की खरीद प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाए।