पानीपत: ठंड ने ली व्यक्ति की जान, सड़क किनारे ठिठुर रहे थे; अस्पताल ले जाने पर तोड़ा दम

जागरण संवाददाता, समालखा। भापरा बाईपास पर ठंड में ठिठुर रहे एक 45 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है और इसे पहचान के लिए उपमंडल अस्पताल (एसडीएच) के शवगृह में रखा गया है।

इंटरनेट मीडिया से पता चला कि वह शामली, उत्तर प्रदेश का निवासी था। शव की पहचान के लिए स्वजन को पुलिस चौकी बुलाया गया। डा. राघवेंद्र ने बताया कि अधेड़ का बिसरा जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। जांच अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि अधेड़ समालखा में कचरा चुनने का काम करता था।