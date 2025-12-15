Language
    पानीपत: ठंड ने ली व्यक्ति की जान, सड़क किनारे ठिठुर रहे थे; अस्पताल ले जाने पर तोड़ा दम

    By Dd Jha Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:36 PM (IST)

    पानीपत के भापरा बाईपास पर ठंड से ठिठुर रहे एक 45 वर्षीय व्यक्ति की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर पहचान के लिए शवगृह ...और पढ़ें

    पानीपत: ठंड ने ली व्यक्ति की जान। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, समालखा। भापरा बाईपास पर ठंड में ठिठुर रहे एक 45 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है और इसे पहचान के लिए उपमंडल अस्पताल (एसडीएच) के शवगृह में रखा गया है।

    इंटरनेट मीडिया से पता चला कि वह शामली, उत्तर प्रदेश का निवासी था। शव की पहचान के लिए स्वजन को पुलिस चौकी बुलाया गया। डा. राघवेंद्र ने बताया कि अधेड़ का बिसरा जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। जांच अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि अधेड़ समालखा में कचरा चुनने का काम करता था।

    भापरा बाईपास पर पंक्चर दुकानदार रामफल ने उसे ठिठुरते हुए देखा और डायल 112 पर सूचना दी। एंबुलेंस से उसे एसडीएच ले जाया गया, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।