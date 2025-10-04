पानीपत में पत्नी पर प्रेम प्रसंग के आरोप लगाकर चार बच्चों को यमुना में लेकर कूदा शख्स, गोताखोरों की तलाश जारी

पानीपत में एक व्यक्ति ने पत्नी से विवाद के बाद अपने चार बच्चों के साथ यमुना नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन ने गोताखोरों की मदद से सर्च अभियान शुरू कर दिया है। व्यक्ति ने हादसे से पहले वीडियो में पत्नी के प्रेम प्रसंग को अपनी परेशानी का कारण बताया और उसे घटना का जिम्मेदार ठहराया।

जागरण संवाददाता, पानीपत। एक व्यक्ति ने पत्नी के साथ विवाद के बाद अपने चार बच्चों के साथ यमुना नदी में छलांग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और गोताखोरों की मदद से सर्च अभियान शुरू किया गया।

शुक्रवार को कैराना नगर के मुहल्ला अफगानान सलमान पुत्र शफीक अपनी बारह वर्षीया बेटी महक, पांच वर्षीया शिफा, आठ माह की मासूम इनायशा व तीन वर्षीय बेटे आयान के साथ यमुना नदी पर पहुंचा। जिसके बाद उसने अपनी तीन लड़कियों व एक बेटे के साथ पुल से नदी में छलांग लगा दी।

उसने हादसे से पूर्व वीडियो में कहा कि उसकी पत्नी का किसी के अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा हैं। जिसकी वजह से वह गत सात माह से परेशान हैं। घटना का जिम्मेदार पत्नी व उसके प्रेमी को ठहराया। वहीं बहन गुलिस्ता ने बताया कि शुक्रवार को सलमान बच्चों को साथ लेकर घर से निकला था। दोपहर में उसने एक वीडियो भेजा था। वह उसे ठीक से देख नहीं पाई।

शनिवार को स्वजन ने वीडियो का संज्ञान लिया जिसके बाद घटना का राजफाश हुआ। स्वजन व मुहल्ले के लोग यमुना पुल पर पहुंचे। वहीं हादसे की जानकारी मिलने पर एसडीएम निधि भारद्वाज व सीओ श्याम सिंह मौके पर पहुंचे। वहीं गोताखोरों की टीम को निर्देश देते हुए सर्च अभियान शुरू कराया।