पानीपत में शराब ठेकेदार हत्याकांड मामले में आरोपियों की अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी, परिजनों में आक्रोश
पानीपत में शराब ठेकेदार चरणजीत सिंह की हत्या के मामले में गिरफ्तारी न होने पर परिजनों ने एसपी कार्यालय में प्रदर्शन किया। मृतक की पत्नी ज्योति ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि उनके पति ने अवैध शराब बिक्री का विरोध किया था। परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है, अन्यथा धरने की चेतावनी दी है।
जागरण संवाददाता, पानीपत। कच्ची फाटक के पास करीब 10 दिन पहले शराब ठेकेदार चरणजीत सिंह की हत्या के मामले में अब तक गिरफ्तारी न होने पर मृतक के स्वजन में आक्रोश है। स्वजन मंगलवार दोपहर पानीपत एसपी कार्यालय पहुंचे और आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की।
मृतक की पत्नी ज्योति ने बताया कि उसके पति की चाकू गोदकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने केस दर्ज किया लेकिन अब तक किसी आरोपित को गिरफ्तार नहीं किया। ज्योति ने आरोप लगाया कि पुलिस औपचारिक कार्रवाई कर रही है, जबकि आरोपित खुलेआम घूम रहे हैं।
महिला ने कहा कि पति ने इलाके में अवैध शराब बिक्री का विरोध किया था और इस बारे में कई बार पुलिस को सूचित किया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया। स्वजन ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर जल्द आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की। स्वजन ने चेतावनी दी कि अगर जल्द आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
