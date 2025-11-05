पानीपत में शराब ठेकेदार हत्याकांड मामले में आरोपियों की अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी, परिजनों में आक्रोश

जागरण संवाददाता, पानीपत। कच्ची फाटक के पास करीब 10 दिन पहले शराब ठेकेदार चरणजीत सिंह की हत्या के मामले में अब तक गिरफ्तारी न होने पर मृतक के स्वजन में आक्रोश है। स्वजन मंगलवार दोपहर पानीपत एसपी कार्यालय पहुंचे और आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की।

मृतक की पत्नी ज्योति ने बताया कि उसके पति की चाकू गोदकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने केस दर्ज किया लेकिन अब तक किसी आरोपित को गिरफ्तार नहीं किया। ज्योति ने आरोप लगाया कि पुलिस औपचारिक कार्रवाई कर रही है, जबकि आरोपित खुलेआम घूम रहे हैं।