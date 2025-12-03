कभी भांजी तो कभी खुद का बेटा... पानी में डुबोकर 4 बच्चों की हत्या करने वाली साइको ने खोला राज; बताया क्यों करती थी ऐसा

जागरण संवाददाता, पानीपत। हरियाणा के पानीपत जिले के नौल्था गांव में छह वर्षीय मासूम की हत्या के मामले में ऐसा सनसनीखेज खुलासा सामने आया है, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। शादी समारोह में परिवार के साथ आई बच्ची की हत्या उसकी ही चाची (Haryana Lady Psycho Killer) ने की थी।

आरोपित चाची ने स्टोर रूम में रखे पानी से भरे टब में मासूम को डुबोकर मौत के घाट उतार दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। बारात विदाई की रस्म में शामिल न होना और बाहर से कमरा बंद होना उस पर शक की वजह बना।

अब तक 4 बच्चों की कर चुकी है हत्या पुलिस पूछताछ ने इस मामले को और भी भयावह रूप दे दिया है। आरोपी महिला पहले भी तीन मासूम बच्चों की हत्या कर चुकी है। वर्ष 2023 में उसने सोनीपत के भावड़ गांव में अपनी भांजी की हत्या की थी और वारदात पर शक न जाए, इसलिए उसने अपने खुद के बेटे को भी डुबोकर मार दिया था।

पुलिस गिरफ्त में लेडी साइको किलर पूनम। करीब तीन महीने पहले अपने मायके पानीपत के सिवाह में छह वर्षीय भतीजी की हत्या भी इसी तरीके से की थी। पूछताछ में आरोपित महिला ने सनसनीखेज बयान देते हुए कहा कि वह सुंदर बच्चियों को देखकर उनके प्रति नफरत महसूस करती थी और इसी अंधे जुनून में ये वारदातें करती रही।

एक ही पैटर्न में वारदात को दिया अंजाम सभी हत्याओं में उसने एक ही पैटर्न अपनाया ‘पानी में डुबोकर मासूमों की जान लेना’। पुलिस ने आरोपित महिला को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में कई अहम खुलासों की उम्मीद है। हत्या की इन घटनाओं से लोग हैरान हैं कि परिवार के बीच रहकर कोई इतना खौफनाक अपराध कैसे कर सकता है।