पानीपत में कार सवार युवकों ने दिनदहाड़े युवती का किया अपहरण, पुलिस ने शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, पानीपत। नए बस स्टैंड के पास सिवाह पुल के नीचे से रविवार शाम को 19 वर्षीय युवती का कार सवार युवकों ने अपहरण कर लिया। युवती अपनी दादी और भाई के साथ उत्तर प्रदेश से लौट रही थी। पुलिस ने दो नामजद आरोपितों के खिलाफ थाना सेक्टर-29 में केस दर्ज किया है।

महेंद्रगढ़ जिले के गांव बलाना निवासी अजय ने पुलिस शिकायत में बताया कि रविवार 21 दिसंबर को वह दादी और 19 वर्षीय बहन के साथ उत्तर प्रदेश के डिंडुखेड़ा से पानीपत लौट रहे थे। शाम करीब 4:30 बजे जब वे नए बस स्टैंड के पास सिवाह पुल के नीचे पहुंचे, तभी काले रंग की ब्रेजा कार नंबर HR 60P 0548 उनके पास आकर रुकी।

कार में सवार चुलकाना निवासी मनोज उर्फ मन्नू व अंकित उर्फ माइकल ने उसकी बहन को खींचकर कार में बैठा लिया। स्वजन ने विरोध किया, लेकिन आरोपित युवती को लेकर फरार हो गए। अजय ने डायल 112 पर काल कर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना सेक्टर-29 पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।