    पानीपत में दोस्तों में रौब दिखाने के लिए युवक ने खरीदा अवैध पिस्तौल, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

    By Sandeep Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:15 AM (IST)

    पानीपत पुलिस ने वधावा राम कॉलोनी में एक युवक को अवैध पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी मोनिश, ज्योति कॉलोनी का निवासी है, और फैक्ट्री में काम करता है। पुलिस गश्त के दौरान उसे खन्ना चौक से पकड़ा गया। पूछताछ में उसने बताया कि उसने दोस्तों में रौब दिखाने के लिए यह पिस्तौल खरीदी थी।

    पानीपत: दोस्तों में रौब दिखाने के लिए पिस्तौल खरीदने वाला युवक गिरफ्तार

    जागरण संवााददाता, पानीपत। पुलिस की सीआईए-3 की टीम ने वधावा राम कॉलोनी में खन्ना चौक से एक युवक को अवैध पिस्तौल व रौंद सहित गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान ज्योति कॉलोनी निवासी मोनिश के रूप में हुई है।

    सीआईए-3 प्रभारी इंस्पेक्टर विजय ने बताया कि अवैध हथियारों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए उनकी टीम गश्त कर रही थी। सोमवार शाम को उनकी टीम वधावा राम कॉलोनी में खन्ना चौक के पास थी।

    टीम को तभी बरसत रोड की तरफ से एक युवक पैदल अता दिखाई दिया। युवक पास आने पर सामने खड़ी पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने युवक को पकड़कर उसकी तलाशी ली तो उससे एक पिस्तौल बरामद की। आरोपित फैक्ट्री में लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है।

    उसको अवैध हथियार रखने का शौक है। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि शौक पूरा करने व दोस्तों में रौब दिखाने के लिए उसने पिस्तौल व रौंद तीन दिन पहले वधावाराम कॉलोनी निवासी एक युवक से पांच हजार रुपये में खरीदा था।