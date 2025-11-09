पानीपत में तेज रफ्तार कार ने ली मासूम की जान, मां हुई बेहोश; परिवार में कोहराम
पानीपत के नोहरा गांव में एक दुखद घटना घटी। एक तेज रफ्तार कार ने घर के बाहर खेल रहे 7 वर्षीय कार्तिक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जांच कर रही है और ग्रामीणों ने जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। बच्चे की मौत से परिवार में मातम छा गया है।
जागरण संवाददाता, पानीपत। नोहरा में तेज रफ्तार कार ने घर के बाहर खेल रहे 7 वर्षीय मासूम को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए जांच शुरू कर दी।
नोहरा निवासी पालेराम ने बताया कि उनका नाती सात वर्षीय कार्तिक दोपहर को सड़क किनारे खेल रहा था। उसी दौरान तेज रफ्तार से एक आई एक कार ने बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार्तिक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्वजन उसे आनन-फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही कार्तिक की मां बेहोश हो गई। स्वजन ने बताया कि कार्तिक अपने पिता राजेश कुमार के चार बच्चों में सबसे छोटा था। घटना के बाद गांव में गमगीन माहौल है।
ग्रामीणों ने पुलिस से मांग की है कि फरार कार चालक को जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि स्वजनों को न्याय मिल सके। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि फरार कार चालक का सुराग लगाया जा सके।
