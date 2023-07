Panipat: बदमाश की दिन दिहाड़े दबंगई, शराब की बोतल खरीदने के पैसे न देने पर दुकानदार के पेट में घोंपा चाकू

Panipat Crime News पानीपत में दिन दहाड़े दबंगई देखने को मिली है। डाडोला बाइपास पर शराब की बोतल खरीदने के पैसे न देने पर दुकानदार के पेट में चाकू घोंप दिया। आरोपित युवक दुकान से पांच हजार रुपये भी चुरा ले गए। आरोपी ने दुकानदार के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, पानीपत। हरियाणा के पानीपत में दिन दहाड़े दबंगई देखने को मिली है। डाडोला बाइपास पर शराब की बोतल खरीदने के पैसे न देने पर दुकानदार के पेट में चाकू घोंप दिया। आरोपित युवक दुकान से पांच हजार रुपये भी चुरा ले गए। शहर में पहले भी शराब के विवाद में मारपीट व हत्या के केस भी हो चुके हैं। नशे में युवक वारदात कर रहे हैं। शराब लेने के लिए दुकानदार से मांगे पैसै डाडोला गांव के राहुल ने पुलिस को शिकायत दी कि उसके पिता बिजेंद्र की डाडोला बाइपास पर दुकान है। दुकान पर उसका भाई रोहित बैठा था। उसके साथ में ही गांव का संदीप शराब पी रहा था। संदीप दुकान पर आया और रोहित से बोला की पैसे खत्म हो गए हैं। पैसे दे दो, ठेके से शराब की बोतल खरीदनी है। आरोपित ने गाली-गलौज कर मारपीट की। जान से मारने की दी धमकी भाई ने पिता को फोन कर मौके पर बुलाया। पिता मौके पर पहुंचा तो आरोपित वहां से जा चुका था। भाई और पिता दुकान पर काम करने लगा। तभी अचानक संदीप आया और उसके पिता बिजेंद्र के पेट व बाई बाजू पर चाकू से हमला कर दिया। दुकान से पांच हजार रुपये लेकर हुआ फरार आरोपित संदीप ने जान से मारने की धमकी दी और दुकान से पांच हजार रुपये चुराकर भाग गया। गंभीर रूप से घायल बिजेंद्र को स्वजनों ने नागरिक अस्पताल में दाखिल कराया। थाना चांदनी बाग प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि केस दर्ज करके आरोपित संदीप की तलाश की जा रही है

