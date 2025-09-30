हरियाणा में पिछले 12 सालों से अवैध तरीके से गर्भपात कर रही थी अनपढ़ दाई, फिर एक दिन...

जागरण संवाददाता, पानीपत। स्वास्थ्य विभाग की पीएनडीटी टीम ने पानीपत के विकास नगर में गर्भपात के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। यहां एक अनपढ़ दाई पिछले 12 वर्षों से गर्भपात करवा रही थी।

यह दाई गोहाना रोड स्थित एक निजी अस्पताल की स्टाफ नर्स के माध्यम से महिलाओं को अपने पास बुलाती थी। सूचना मिलने पर पीएनडीटी टीम ने दाई को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया।

स्टाफ नर्स ने स्वास्थ्य विभाग के डिकाय से गर्भपात के लिए 12 हजार रुपये की मांग की। डिकाय को एक युवक ने गोहाना मोड़ से बाइक पर बैठाकर विकास नगर के एक घर में ले गया।

जैसे ही दाई गर्भपात करने लगी, डिकाय ने पीएनडीटी टीम को इशारा किया। टीम ने मकान में दबिश देकर दाई को पकड़ लिया।