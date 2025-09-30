Language
    हरियाणा में पिछले 12 सालों से अवैध तरीके से गर्भपात कर रही थी अनपढ़ दाई, फिर एक दिन...

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 08:27 AM (IST)

    पानीपत में स्वास्थ्य विभाग की पीएनडीटी टीम ने विकास नगर में अवैध गर्भपात का खुलासा किया। एक अनपढ़ दाई जो पिछले 12 वर्षों से यह काम कर रही थी गोहाना रोड के एक अस्पताल की नर्स के माध्यम से महिलाओं को बुलाती थी। टीम ने जाल बिछाकर दाई को रंगे हाथों पकड़ा जो गर्भपात करने ही वाली थी। इस मामले में नर्स और दाई दोनों शामिल हैं।

    पानीपत में गर्भपात करती अनपढ़ दाई को किया गिरफ्तार। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पानीपत। स्वास्थ्य विभाग की पीएनडीटी टीम ने पानीपत के विकास नगर में गर्भपात के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। यहां एक अनपढ़ दाई पिछले 12 वर्षों से गर्भपात करवा रही थी।

    यह दाई गोहाना रोड स्थित एक निजी अस्पताल की स्टाफ नर्स के माध्यम से महिलाओं को अपने पास बुलाती थी। सूचना मिलने पर पीएनडीटी टीम ने दाई को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया।

    स्टाफ नर्स ने स्वास्थ्य विभाग के डिकाय से गर्भपात के लिए 12 हजार रुपये की मांग की। डिकाय को एक युवक ने गोहाना मोड़ से बाइक पर बैठाकर विकास नगर के एक घर में ले गया।

    जैसे ही दाई गर्भपात करने लगी, डिकाय ने पीएनडीटी टीम को इशारा किया। टीम ने मकान में दबिश देकर दाई को पकड़ लिया।

