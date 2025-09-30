हरियाणा में पिछले 12 सालों से अवैध तरीके से गर्भपात कर रही थी अनपढ़ दाई, फिर एक दिन...
पानीपत में स्वास्थ्य विभाग की पीएनडीटी टीम ने विकास नगर में अवैध गर्भपात का खुलासा किया। एक अनपढ़ दाई जो पिछले 12 वर्षों से यह काम कर रही थी गोहाना रोड के एक अस्पताल की नर्स के माध्यम से महिलाओं को बुलाती थी। टीम ने जाल बिछाकर दाई को रंगे हाथों पकड़ा जो गर्भपात करने ही वाली थी। इस मामले में नर्स और दाई दोनों शामिल हैं।
जागरण संवाददाता, पानीपत। स्वास्थ्य विभाग की पीएनडीटी टीम ने पानीपत के विकास नगर में गर्भपात के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। यहां एक अनपढ़ दाई पिछले 12 वर्षों से गर्भपात करवा रही थी।
यह दाई गोहाना रोड स्थित एक निजी अस्पताल की स्टाफ नर्स के माध्यम से महिलाओं को अपने पास बुलाती थी। सूचना मिलने पर पीएनडीटी टीम ने दाई को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया।
स्टाफ नर्स ने स्वास्थ्य विभाग के डिकाय से गर्भपात के लिए 12 हजार रुपये की मांग की। डिकाय को एक युवक ने गोहाना मोड़ से बाइक पर बैठाकर विकास नगर के एक घर में ले गया।
जैसे ही दाई गर्भपात करने लगी, डिकाय ने पीएनडीटी टीम को इशारा किया। टीम ने मकान में दबिश देकर दाई को पकड़ लिया।
