उसका पेट्रोल पंप अवैध है, मैंने कुछ कहा क्या? पानीपत में यह क्या कह गए विधायक प्रमोद विज, पढ़ें पूरा मामला
पानीपत में स्वास्तिक रोड पर गोल्डन कंपनी की दीवार गिराए जाने को लेकर उद्यमियों में गुस्सा है। उद्यमियों ने विधायक प्रमोद विज से मिलकर विरोध जताया। विधायक ने खुद को बेबस बताते हुए कहा कि वे निगम में अकेले नहीं हैं और अग्गी के शोरूम को भी सील होने से नहीं बचा पाए। इसी दौरान उन्होंने एक उद्यमी का अवैध पेट्रोल पंप होने का भी जिक्र किया।
जागरण संवाददाता, पानीपत। स्वास्तिक रोड पर गोल्डन कंपनी की दीवार व 10 फुट निर्माण गिराने पर उद्यमियों में रोष है। शहरभर के उद्यमी वीरवार सुबह विधायक प्रमोद विज के घर उनसे मिलने पहुंच गए। यहां उद्यमियों व विधायक के बीच जमकर बहस हुई। एक बार नौबत यहां तक आ गई कि विधायक ने सभी के बीच एक औद्योगिक संगठन के चेयरमैन को यहां तक कह दिया कि उसका पेट्रोल पंप अवैध है, मैंने कुछ कहा क्या। इस पर चेयरमैन भड़क गए, उन्होंने विधायक प्रमोद विज से कहा कि आप मेरा पेट्रोल पंप सील करवा दो जाओ।
विधायक ने उद्यमियों के नाराजगी जताने के तरीके पर एतराज किया तो उद्यमी विधायक पर गलत बर्ताव करने की बात कह रहे थे। विधायक प्रमोद विज पूरी वार्तालाप व बहस के बीच खुद को बेबस दिखाते दिखाते रहे और कहते रहे कि वह निगम में अकेले नहीं है दूसरे भी लोग हैंं। वह अग्गी के शोरूम को सील होने तक से नहीं बचा पाए।
काफी गहमागहमी के बीच विधायक ने उद्यमियों को आश्वासन दिया कि वह शुक्रवार को उद्यमियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ नगर निगम कमिश्नर से बैठक करेंगे। इस बैठक में हल निकालेंगे। यहां चैंबर ऑफ काॅमर्स के प्रदेश चेयरमैन विनोद खंडेलवाल, पानीपत के चैंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन विनोद धमीजा, श्रीभगवान अग्रवान, रमेश वर्मा, नितिन अरोड़ा व हरचरण सिंह धम्मू समेत तमाम उद्यमीर मौजूद रहे।
उद्यमियों का आरोप-भाजपा नेता को फायदा पहुंचाने के लिए की कार्रवाई
19 सितंबर की शाम 5:00 बजे नगर निगम की टीम ने टीम के साथ बुलडोजर से गोल्डन कंपनी दीवार व 10 फुट निर्माण गिरा दिया। उद्यमियों का आरोप है कि एक भाजपा नेता ने गोल्डन कंपनी के पीछे 7000 गज जमीन खरीदी है। उस जमीन तक रास्ता चौड़ा कराने के लिए गोल्डन कंपनी को नुकसान पहुंचाया गया है। जबकि कंपनी मालिक के पास पूरे कागजात है। इसके विरोध में
