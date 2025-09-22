Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पानीपत में बॉयफ्रेंड का हाईवोल्टेज ड्रामा, गर्लफ्रेंड से घरवालों ने मिलने से किया मना तो 220 केवी टावर पर चढ़ा

    By Pardeep sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 12:04 PM (IST)

    पानीपत के मतलौडा में एक मजदूर मजदूरी न मिलने और प्रेम प्रसंग में बाधा आने के कारण हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया। ग्रामीणों और पुलिस ने उसे नीचे उतरने के लिए मनाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। पुलिस उसे सुरक्षित उतारने के लिए प्रयासरत है और घटना की जांच की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    खबर की प्रस्तुतीकरण के लिए फाइल फोटो का इस्तेमाल किया गया है।

    संवाद सहयोगी, मतलौडा। फिल्मी दृश्य की तरह रविवार को गांव भालसी के पास उस समय हड़कंप मच गया, जब एक मजदूर 220 केवी लाइन के बड़े टावर पर चढ़ गया। दोपहर करीब तीन बजे ग्रामीणों ने उसे टावर पर देखा तो नीचे उतरने की अपील की लेकिन वह नहीं माना। नतीजा यह हुआ कि लगभग 50 फीट ऊंचाई पर बैठा मजदूर सबका ध्यान खींचने लगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करीब चार बजे ग्रामीणों ने मतलौडा थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी एसआई पवन कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मजदूर को समझाने की कोशिश की लेकिन वह और ऊपर चढ़ गया। नीचे से आवाज देकर पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम मनोरंजन बताया।

    मनोरंजन ने टावर से ही बताया कि वह थर्मल के पास स्थित एक फैक्ट्री में काम करता है लेकिन मालिक ने उसकी छह हजार रुपये की मजदूरी नहीं दी। साथ ही उसने यह भी कहा कि फैक्ट्री में उसका किसी से प्यार है, मगर परिवार वाले उसे मिलने नहीं देते। इसी प्रेम प्रसंग और मजदूरी की टेंशन ने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया।

    रात तक पुलिस और ग्रामीण उसे मनाते रहे लेकिन वह नीचे नहीं उतरा। थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि मजदूर को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए लगातार प्रार्थना की जा रही है और बिजली निगम को भी अलर्ट कर दिया है। असली कारण का खुलासा उसके सुरक्षित नीचे आने के बाद ही होगा।

    देर रात तक भी पुलिस उसको मनाने का प्रयास करती रही। मतलौडा पुलिस थाना प्रभारी पवन कुमार का कहना है कि श्रमिक को नीचे उतारने का प्रयास कर रहे हैं। उससे पूछताछ करेंगे। इसके बाद मामले में आगामी कार्रवाई होगी।