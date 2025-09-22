पानीपत में बॉयफ्रेंड का हाईवोल्टेज ड्रामा, गर्लफ्रेंड से घरवालों ने मिलने से किया मना तो 220 केवी टावर पर चढ़ा

पानीपत के मतलौडा में एक मजदूर मजदूरी न मिलने और प्रेम प्रसंग में बाधा आने के कारण हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया। ग्रामीणों और पुलिस ने उसे नीचे उतरने के लिए मनाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। पुलिस उसे सुरक्षित उतारने के लिए प्रयासरत है और घटना की जांच की जा रही है।

संवाद सहयोगी, मतलौडा। फिल्मी दृश्य की तरह रविवार को गांव भालसी के पास उस समय हड़कंप मच गया, जब एक मजदूर 220 केवी लाइन के बड़े टावर पर चढ़ गया। दोपहर करीब तीन बजे ग्रामीणों ने उसे टावर पर देखा तो नीचे उतरने की अपील की लेकिन वह नहीं माना। नतीजा यह हुआ कि लगभग 50 फीट ऊंचाई पर बैठा मजदूर सबका ध्यान खींचने लगा।

करीब चार बजे ग्रामीणों ने मतलौडा थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी एसआई पवन कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मजदूर को समझाने की कोशिश की लेकिन वह और ऊपर चढ़ गया। नीचे से आवाज देकर पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम मनोरंजन बताया।

मनोरंजन ने टावर से ही बताया कि वह थर्मल के पास स्थित एक फैक्ट्री में काम करता है लेकिन मालिक ने उसकी छह हजार रुपये की मजदूरी नहीं दी। साथ ही उसने यह भी कहा कि फैक्ट्री में उसका किसी से प्यार है, मगर परिवार वाले उसे मिलने नहीं देते। इसी प्रेम प्रसंग और मजदूरी की टेंशन ने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया।

रात तक पुलिस और ग्रामीण उसे मनाते रहे लेकिन वह नीचे नहीं उतरा। थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि मजदूर को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए लगातार प्रार्थना की जा रही है और बिजली निगम को भी अलर्ट कर दिया है। असली कारण का खुलासा उसके सुरक्षित नीचे आने के बाद ही होगा।