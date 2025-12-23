Language
    Haryana Weather: 8 जिलों में तापमान 7 डिग्री से नीचे, हरियाणा में हाड़ कंपा देने वाली ठंड; जानें कैसा है मौसम

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 08:05 AM (IST)

    हरियाणा में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है। प्रदेश के आठ जिलों में तापमान 7 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है, जिससे औसत न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री तक गि ...और पढ़ें

    Hero Image

    हरियाणा में धुंध से दृश्यता 10 मीटर तक सिमटी, 14 जिलों में यलो अलर्ट (फोटो: जागरण)

    जागरण टीम, हिसार/पानीपत। दिसंबर तक गहरी धुंध के 28 आगर, उत्तर-पश्चिमी राज्यों से बढ़ेंगी राज्य में ठंड8.6 डिग्री सेल्सियस औसत न्यूनतम तापमान पहुंच गया सोमवार को प्रदेश काहरियाणा तापमान तेजी से नीचे आया है।

    सोमवार को प्रदेश के आठ जिलों में तापमान 7 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया, इसके अलावा प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान भी 8.6 डिग्री पर पहुंच गया है।

    दूसरी ओर सोमवार सुबह प्रदेश के अधिकांश इलाकों में गहरी धुंध छाई रही।

    जिलों में दृश्यता बेहद कम रही। करनाल में दृश्यता 10 मीटर तक सिमट गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के 14 जिलों में गहरी धुंध को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है।

    विभाग के अनुसार 28 दिसंबर तक प्रदेश में धुंध छाए रहने की संभावना है।

    मौसम विज्ञानियों के अनुसार पश्चिमी राज्यों (23 दिसंबर) सेशीत हवाओं की सक्रियता बढ़ेगी, जिससे रात के तापमान में करीब 3 डिग्री तक गिरावट संभव है।

    इन जिलों में यलो अलर्टमहेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी और चरखी दादरी में धुंध का यलो अलर्ट है।

    सिरसा में डंपर से भिड़ी रोडवेज बस, छह घायलघनी धुंध में सोमवार सुबह सिरसा के हिसार रोड पर रोडवेज बस पलटी से भरे डंपर से टकराई गई। हादसे में बालक सहित छह यात्री घायल हुए।

    बस जगमालर से सीनीपत जा रही थी।भिवानी में सुबह 4 बजे चंडीगढ़ की बस बंदघने कोहरे के मद्देनजर भिवानी में सुबह चार बजे चंडीगढ़ जाने वाली रोडवेज बस की बस्ट्रॉयों रुक से बंद किया गया है।

    कैथल में कोहरे के दौरान बसों की अधिकतम गति 40 किमी प्रति घंटा तय की गई है।ठंड और धुंध ने तीन जन भी लीठंड-धुंध में हुई घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई।

    कैथल में बस स्टैंड रोड के पास रहड़ा पर लेटे युवक संजय (40) की मौत ठंड से हो गई।

     

     

