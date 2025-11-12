Language
    हरियाणा में किन्नरों की मनमानी पर लगेगी रोक, तय किए गए 1100 रुपये

    By Sandeep Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 12:29 PM (IST)

    इसराना की ग्राम पंचायत पलड़ी ने किन्नरों द्वारा विवाह और खुशी के अवसरों पर अधिक पैसे मांगने की समस्या को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पंचायत ने किन्नरों के लिए 1100 रुपये की राशि तय की है, और अधिक पैसे मांगने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। एसडीएम इसराना ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, जिससे मजदूर वर्ग के परिवारों को राहत मिलेगी।

    किन्नरों की मनमानी पर लगेगी रोक, पंचायत ने 1100 रुपये किए तय। फोटो सोर्स- सोशल मीडिया

    संवाद सहयोगी, इसराना। ग्राम पंचायत पलडी ने विवाह और अन्य खुशी के अवसरों पर किन्नरों के लिए 1100 रुपये की राशि निर्धारित की है। अगर किन्नरों ने ग्रामीणों से अधिक पैसे मांगने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पंचायत ने इस निर्णय की जानकारी एसडीएम इसराना नवदीप नैन को जनता समाधान शिविर में दी। एसडीएम ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं।

    ग्राम पंचायत पलड़ी के सरपंच अशोक कुमार, पंच अंजू, प्रवीन कुमारी, मोहिनी, जोगेंद्र और नंबरदार हवा सिंह ने एसडीएम को शिकायत में बताया कि उनके गांव में अधिकांश परिवार मजदूर वर्ग के हैं, जो मेहनत मजदूरी से अपना जीवन यापन करते हैं। शादी और अन्य खुशी के अवसरों पर किन्नर अधिक पैसे वसूल करते हैं। इसलिए पंचायत ने यह निर्णय लिया है कि किन्नरों के लिए 1100 रुपये की राशि तय की गई है।