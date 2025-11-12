हरियाणा में किन्नरों की मनमानी पर लगेगी रोक, तय किए गए 1100 रुपये

संवाद सहयोगी, इसराना। ग्राम पंचायत पलडी ने विवाह और अन्य खुशी के अवसरों पर किन्नरों के लिए 1100 रुपये की राशि निर्धारित की है। अगर किन्नरों ने ग्रामीणों से अधिक पैसे मांगने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पंचायत ने इस निर्णय की जानकारी एसडीएम इसराना नवदीप नैन को जनता समाधान शिविर में दी। एसडीएम ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं।

ग्राम पंचायत पलड़ी के सरपंच अशोक कुमार, पंच अंजू, प्रवीन कुमारी, मोहिनी, जोगेंद्र और नंबरदार हवा सिंह ने एसडीएम को शिकायत में बताया कि उनके गांव में अधिकांश परिवार मजदूर वर्ग के हैं, जो मेहनत मजदूरी से अपना जीवन यापन करते हैं। शादी और अन्य खुशी के अवसरों पर किन्नर अधिक पैसे वसूल करते हैं। इसलिए पंचायत ने यह निर्णय लिया है कि किन्नरों के लिए 1100 रुपये की राशि तय की गई है।