दिल्ली विस्फोट के बाद अब हरियाणा में किरायेदारों के वेरिफिकेशन पर उठे सवाल, 90% किराएदार पुलिस रिकॉर्ड से बाहर

जागरण टीम, पानीपत। दिल्ली के लालकिला विस्फोट में इस्तेमाल हुई संदिग्ध कार का हरियाणा से जुड़ाव खुलने के बाद प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था और खासतौर पर किराएदारों की पुलिस सत्यापन प्रणाली पर बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। पुलिस के पास अधिकांश जिलों में न तो किराएदारों का समेकित रिकॉर्ड है और न ही मकान मालिकों की ओर से सत्यापन करवाने की प्रवृत्ति दिखती है। हरियाणा पुलिस की वेबसाइट और ‘सरल पोर्टल’ पर किराएदार सत्यापन की सुविधा तो है, लेकिन उपयोग बेहद सीमित है।

दिल्ली-एनसीआर से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और रोहतक जैसे जिलों में हजारों बाहरी लोग रह रहे हैं, पर पंजीकृत वेरिफिकेशन की संख्या सैकड़ों में भी नहीं पहुंचती। निष्कर्ष यही निकल रहा है कि हरियाणा के औद्योगिक व शहरी जिलों में सुरक्षा की सबसे कमजोर कड़ी यही सत्यापन सिस्टम बन चुका है।

जहां कानून तो है, पर अमल नहीं। बिना जांच रह रहे लाखों किराएदार अब न केवल पुलिस की जिम्मेदारी को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन गए हैं। हालांकि राज्य पुलिस मुख्यालय ने अब इसमें तेजी लाने के आदेश जारी कर दिए हैं।

सुरक्षा पर ढिलाई: दिल्ली से सबक नहीं लिया हरियाणा ने चंडीगढ़ पुलिस ने वर्ष 2025 के जुलाई माह में ही महज पंद्रह दिन में 18 हजार से अधिक किराएदारों की वेरिफिकेशन की, जबकि हरियाणा के किसी भी जिले में हाल में ऐसा कोई अभियान नहीं चला। कई थानों में फार्म जमा कराए जाते हैं, पर उनका डिजिटलीकरण तक नहीं हुआ। सुरक्षा विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि दिल्ली-एनसीआर की सीमाओं पर यह लापरवाही किसी बड़े हादसे की भूमिका बन सकती है।