हरियाणा में छात्र से बर्बरता: उल्टा लटकाने पर प्रिंसिपल और बस चालक गिरफ्तार, स्कूल को क्लोजर नोटिस जारी

पानीपत के एक स्कूल में बच्चे के साथ बर्बरता के मामले में प्रिंसिपल और बस ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि बच्चे को खिड़की से बांधकर पीटा गया। शिक्षा मंत्री ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। स्कूल को गैर-मान्यता प्राप्त होने पर क्लोजर नोटिस जारी किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी।

जागरण संवाददाता, पानीपत। जाटल रोड स्थित सृजन पब्लिक स्कूल में दूसरी कक्षा के एक छात्र के साथ बर्बरता के मामले में माडल टाउन थाना पुलिस ने स्कूल की प्रिंसिपल रीना और बस चालक अजय को गिरफ्तार किया है। दोनों ने पूछताछ में बच्चे के साथ की गई हिंसा की वारदात को स्वीकार किया है। बाल कल्याण समिति ने बच्चे की काउंसिलिंग भी की है।

इस मामले में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने संज्ञान लेते हुए शिक्षा अधिकारियों को स्कूल के दस्तावेजों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। सृजन पब्लिक स्कूल के गैर मान्यता प्राप्त होने पर इसे क्लोजर नोटिस भी जारी किया गया है।

मुखीजा कालोनी की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह दो बेटों की मां है। उसका बड़ा बेटा सात साल का है और विराट नगर स्थित निजी स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ता है। उसने इस साल अपने बेटे का दाखिला कराया था।

शनिवार को उसने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखा, जिसमें उसके बेटे को स्कूल की कक्षा में खिड़की से बांधा गया था। वीडियो के दूसरे हिस्से में प्रिंसिपल दो छोटे बच्चों को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रही थीं। यह देखकर महिला ने अपने पति को फोन किया और परिवार स्कूल पहुंचा।

छात्र को डांटने के लिए कहा था: रीना स्कूल प्रिंसिपल रीना ने परिवार को बताया कि उन्हें वीडियो के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन 13 अगस्त को उनका बेटा स्कूल नहीं आया था। स्कूल में मेल टीचर न होने के कारण बस चालक अजय को छात्र को डांटने के लिए कहा गया था।

जब परिवार ने छात्र से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि अजय अंकल ने उसे रस्सी से खिड़की पर उल्टा लटका दिया और उसे थप्पड़ मारे। अजय ने अपने दोस्तों को भी वीडियो काल कर पिटाई दिखाई और उसकी फोटो खींची।