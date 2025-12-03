पानीपत: बाहर बैंड-बाजा बज रहा था... फिर पानी से भरे टब में मिली बच्ची की लाश, परिवारजनों ने लगाया हत्या का आरोप

संवाद सहयोगी, इसराना। नौल्था गांव में छह वर्षीय मासूम की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पहले इसे पानी के टब में डूबने से हुई दुर्घटनावश मौत माना जा रहा था, लेकिन अब यह मामला हत्या में बदल गया है।

इसराना पुलिस ने मृतक बच्ची के दादा की शिकायत पर बीएनएस की धारा के तहत हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है।

मृतक मासूम के दादा पालसिंह पुत्र हरिराम निवासी वेस्ट राम नगर सोनीपत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि नौल्था गांव में उनके नजदीकी रिश्तेदार सतपाल के बेटे की शादी थी।

वह अपने पूरे परिवार के साथ रविवार से शादी समारोह में शामिल थे। सोमवार दोपहर जब बारात गांव से निकली ही थी कि अचानक सूचना मिली कि उनकी छह वर्षीय पोती विधि कहीं लापता हो गई है।

यह सुनते ही परिवार के लोग शादी का माहौल छोड़कर बच्ची की तलाश में जुट गए। बच्ची को गांव के आसपास, गलियों और घर के हर कोने में तलाशा गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।

काफी खोजबीन के बाद विधि घर के एक स्टोर रूम में पानी से भरे टब में मुंह नीचे और पैर बाहर की स्थिति में मिली। स्वजन तुरंत उसे इसराना के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया।