Haryana में बारिश का असर, पत्थरगढ़ में यमुना नदी पर बना बांध टूटा; हथिनी कुंड बैराज का बढ़ा जलस्तर

Haryana पत्थरगढ़ गांव के पास यमुना नदी का तट बांध टूट गया है। हथनी कुंड बैराज पर जलस्तर अब तक के अधिकतम स्तर पर पहुंच गया। 800 बजे तक 3 लाख 20 हजार क्यूसेक जलस्तर रिकॉर्ड किया गया है। कांजनु के पास डीच ड्रेन टूटने से फसलें जलमगन हो गई है। कुरुक्षेत्र में गांव ढोल के पास नरवारा ब्रांच टूट गई है। कई गांव के खेतों में पानी घुस गया।

तमशाबाद व पत्थरगढ़ गांव के बीच टूटा यमुना नदी का तटबंध

Your browser does not support the audio element.

पानीपत, जागरण संवाददाता। मानसून की बारिश ने कई राज्यों में भारी तबाही मचाई हुई है। हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत कई इलाकों में लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। आज पानीपत में नवादा आर गांव में यमुना नदी के पानी से सड़क टूट गई है। यमुना नदी का तट बांध टूटा वहीं, पत्थरगढ़ गांव के पास यमुना नदी का तट बांध टूट गया है। हथिनी कुंड बैराज पर जलस्तर अब तक के अधिकतम स्तर पर पहुंच गया है। 8:00 बजे तक 3 लाख 20 हजार क्यूसेक जलस्तर रिकॉर्ड किया गया है। वहीं, कांजनु के पास डीच ड्रेन टूटने से फसलें जलमगन हो गई है। कुरुक्षेत्र में गांव ढोल के पास नरवारा ब्रांच टूट गई है। कई गांव के खेतों में पानी घुस गया है।

Edited By: Preeti Gupta