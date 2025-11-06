दीवाली के बाद अब मिली राहत, हरियाणा में बारिश से जमी धूल और धुआं हुआ छूमंतर, अब ठंड बनेगी मुसीबत

जागरण टीम, पानीपत। दीवाली के बाद का एक पखवाड़ा बीतने के साथ ही हरियाणा की हवा में आखिर राहत घुलने लगी है। मंगलवार देर शाम को हुई हल्की वर्षा ने पूरे प्रदेश में जमी धूल और धुएं को धो डाला। जहां पिछले दिनों पराली और औद्योगिक उत्सर्जन से हवा में जहर घुला हुआ था, वहीं अब पश्चिमी हवाओं की गति और बूंदाबांदी ने वातावरण को कुछ हद तक स्वच्छ बनाया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बुधवार की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 240 अंक तक आ गया है, जो पिछले सप्ताह के मुकाबले लगभग 10 प्रतिशत कम है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दो दिनों तक तापमान में गिरावट और हवा का बहाव बना रहेगा, जिससे स्थिति और बेहतर होने की संभावना है। फिर भी राज्य के कुछ औद्योगिक और एनसीआर सीमावर्ती जिलों जैसे सोनीपत, पानीपत और जींद में हवा अब भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है।