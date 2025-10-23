Language
    हरियाणा के पानीपत में चार जिलों में पांच जगह लगी आग, लाखों का सामान राख

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 12:39 PM (IST)

    हरियाणा के पानीपत जिले और आसपास के चार जिलों में पांच अलग-अलग स्थानों पर आग लगने की घटनाओं से भारी नुकसान हुआ है। पानीपत में दो फैक्ट्रियों और गोदामों में आग लगने से लाखों का सामान जल गया। सोनीपत, करनाल और जींद में भी आग लगने की घटनाएं हुईं, जिनमें एक व्यक्ति घायल हो गया और फसलों तथा दुकानों को नुकसान पहुंचा। अधिकारियों ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

    Hero Image


    हरियाणा में आग का तांडव: पानीपत समेत चार जिलों में भारी नुकसान (File Photo)

    जागरण संवाददाता, पानीपत। प्रदेश में दीपावली का पर्व सोमवार को श्रद्धा व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान लोगों ने आतिशबाजी की। मंगलवार को चार जिलों में पांच जगह पर आग लगी। कैथल में दो जगह आग लगने की सूचना आई। इसके अलावा यमुनानगर और करनाल में एक-एक जगह पर आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं।

    वहीं झज्जर के बहादुरगढ़ में खिलौनों की फैक्ट्री में आग लग गई। इसके अलावा पानीपत में भी कूड़े के ढेर सुलगते मिले। सभी जगह पर दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि दीपावाली के दिन यानी सोमवार को भी 18 जिलों में आग लगने व लोगों के झुलसने के मामले सामने आए थे। कैथल जिले के सजूमा रोड स्थित सजुमा रोड स्थित किसान रोशन राणा के आवास पर पटाखों की चिंगारी से आग लग गई।

    इससे पानी की टंकी, खेतों में सिंचाई के लिए रखी भूमिगत पाइपलाइन की सामग्री, मोटर, पाइप, लकड़ी का सामान व अन्य सामान जल गया। वहीं, शहर के डोगरा गेट पर एक मकान में आग लगने से लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया।

    यमुनानगर में कन्हैया साहिब चौक के पास हरियाणा स्टेट वेयर हाउस के गोदाम में आग लगने से बारदाने, तिरपाल व दीवार से सटे बिजली के मीटर भी जल गए। दमकल विभाग ने लगभग एक घंटे में आग पर काबू पाया। करनाल के सेक्टर 3 में गत्ता फैक्ट्री में पटाखे की एक चिंगारी से आग लग गई।