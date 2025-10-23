हरियाणा के पानीपत में चार जिलों में पांच जगह लगी आग, लाखों का सामान राख

जागरण संवाददाता, पानीपत। प्रदेश में दीपावली का पर्व सोमवार को श्रद्धा व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान लोगों ने आतिशबाजी की। मंगलवार को चार जिलों में पांच जगह पर आग लगी। कैथल में दो जगह आग लगने की सूचना आई। इसके अलावा यमुनानगर और करनाल में एक-एक जगह पर आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं।

वहीं झज्जर के बहादुरगढ़ में खिलौनों की फैक्ट्री में आग लग गई। इसके अलावा पानीपत में भी कूड़े के ढेर सुलगते मिले। सभी जगह पर दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि दीपावाली के दिन यानी सोमवार को भी 18 जिलों में आग लगने व लोगों के झुलसने के मामले सामने आए थे। कैथल जिले के सजूमा रोड स्थित सजुमा रोड स्थित किसान रोशन राणा के आवास पर पटाखों की चिंगारी से आग लग गई।

इससे पानी की टंकी, खेतों में सिंचाई के लिए रखी भूमिगत पाइपलाइन की सामग्री, मोटर, पाइप, लकड़ी का सामान व अन्य सामान जल गया। वहीं, शहर के डोगरा गेट पर एक मकान में आग लगने से लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया।