हरियाणा में किसानों के बच्चों ने टॉप IIT में दाखिला ले कायम की नई मिसाल, सुपर-100 कार्यक्रम के तहत हुई तैयारी

जागरण संवाददाता, पानीपत। हरियाणा के सरकारी स्कूलों की प्रतिभा एक बार फिर देशभर में अपना परचम लहरा रही है। हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी पहल सुपर-100 कार्यक्रम ने चार वर्षों में वह कर दिखाया, जिसकी कल्पना कभी ग्रामीण परिवारों ने भी नहीं की थी।

खेतों में काम करने वाले परिवारों के बच्चे, जो कभी मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट स्पीड पर निर्भर होकर पढ़ाई करते थे, आज देश के टाप इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश लेकर नई मिसाल बनकर उभरे हैं। कार्यक्रम के तहत बीते चार वर्षों में आइआइटी में 107 और आइआइआइटी व एनआइटी में 119, कुल 226 सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों का चयन हुआ है। इन बच्चों को निश्शुल्क कोचिंग, आवास, अध्ययन सामग्री और विशेषज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया।

बिना भारी फीस, बिना महानगरीय कोचिंग और बिना आर्थिक बोझ के, केवल मेहनत और अनुशासन के दम पर ग्रामीण बच्चे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं। इस उपलब्धि में 33 छात्राएं भी शामिल हैं। सबसे अधिक 6 विद्यार्थियों का चयन आइआइटी मंडी में हुआ है। सुपर-100 की प्रारंभिक संरचना हर साल 100 बच्चों के चयन की थी, लेकिन बढ़ती सफलता के चलते पिछले साल यह संख्या 200 और इस वर्ष 300 कर दी गई है।