    पानीपत की हर गोशाला में जगह बढ़ने से देशी गायों को मिलेगा नया जीवन, सेवा आयोग ने संभाला मोर्चा

    By Sandeep Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:59 AM (IST)

    हरियाणा गोशाला सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने पानीपत की गोशालाओं का निरीक्षण कर गोवंश संरक्षण पर ज़ोर दिया। उन्होंने गोशालाओं को बेसहारा गोवंश रखने की क्षमता बढ़ाने और देशी गायों के संवर्धन में योगदान देने का आह्वान किया। सरकार ने गोशालाओं के विकास के लिए 2.82 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया है और सभी गोवंश का टीकाकरण पूरा हो चुका है।

    बेसहारा गो-मुक्त हरियाणा के लिए तेज होगी कार्रवाई, गौशाला आयोग अध्यक्ष ने लिया फील्ड फीडबैक (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, पानीपत। हरियाणा गोशाला सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने बुधवार को जिले की प्रमुख गोशालाओं पानीपत, नौल्था, शाहपुर और शिव गोशाला का निरीक्षण कर गो संरक्षण और गोवंश संवर्धन को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

    गोहाना रोड स्थित मुख्य गौशाला में आयोजित बैठक में उन्होंने जिले की सभी पंजीकृत गौशालाओं के प्रतिनिधियों को जिम्मेदारियां सौंपी और उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया।

    अध्यक्ष गर्ग ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य हरियाणा को बेसहारा गो-मुक्त बनाना है। इसके लिए प्रशासन, गोशालाएं और समाज मिलकर काम करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवारा गोवंश सड़कों पर न दिखाई दें, इसके लिए गोशालाओं को अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। इस कड़ी में जिले की पांच गोशालाओं ने 1,300 गोवंश रखने की सहमति दी है।

    उन्होंने बताया कि पानीपत जिले की गोशालाओं के विकास के लिए सरकार ने 2.82 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा अनुदान है। 2014 से राज्य सरकार नियमित रूप से गोशालाओं को अनुदान प्रदान कर रही है, जिससे देसी नस्ल के संरक्षण को नई गति मिली है।

    चेयरमैन ने गौशाला प्रबंधकों से अपील की कि वे देशी गायों के संवर्धन में योगदान दें। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शेड, पानी की उपलब्धता, चारे की व्यवस्था और गोवंश के स्वास्थ्य का बारीकी से जायजा लिया और निर्देश दिए कि किसी भी गाय या नंदी का टीकाकरण अधूरा न रहे।

    पशुपालन विभाग के उपनिदेशक संजय आंतिल ने बताया कि जिले में 33 पंजीकृत गौशालाओं में लगभग 22,000 गोवंश हैं और सभी का वैक्सीनेशन पूरा किया जा चुका है।

    चेयरमैन ने कहा कि जल्द ही ऐसा नजारा दिखेगा कि शहरों और गांवों में आवारा गोवंश घूमते नहीं दिखाई देंगे। इस अवसर पर प्रभारी राकेश मलिक, कुलबीर खरब, एसडीओ पशुपालन श्री भगवान, डॉक्टर सुनीता, विरेंद्र कुमार, रविंदर कादयान और दो दर्जन से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित थे।