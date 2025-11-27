पानीपत की हर गोशाला में जगह बढ़ने से देशी गायों को मिलेगा नया जीवन, सेवा आयोग ने संभाला मोर्चा

जागरण संवाददाता, पानीपत। हरियाणा गोशाला सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने बुधवार को जिले की प्रमुख गोशालाओं पानीपत, नौल्था, शाहपुर और शिव गोशाला का निरीक्षण कर गो संरक्षण और गोवंश संवर्धन को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए। गोहाना रोड स्थित मुख्य गौशाला में आयोजित बैठक में उन्होंने जिले की सभी पंजीकृत गौशालाओं के प्रतिनिधियों को जिम्मेदारियां सौंपी और उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। अध्यक्ष गर्ग ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य हरियाणा को बेसहारा गो-मुक्त बनाना है। इसके लिए प्रशासन, गोशालाएं और समाज मिलकर काम करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवारा गोवंश सड़कों पर न दिखाई दें, इसके लिए गोशालाओं को अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। इस कड़ी में जिले की पांच गोशालाओं ने 1,300 गोवंश रखने की सहमति दी है।

उन्होंने बताया कि पानीपत जिले की गोशालाओं के विकास के लिए सरकार ने 2.82 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा अनुदान है। 2014 से राज्य सरकार नियमित रूप से गोशालाओं को अनुदान प्रदान कर रही है, जिससे देसी नस्ल के संरक्षण को नई गति मिली है।

चेयरमैन ने गौशाला प्रबंधकों से अपील की कि वे देशी गायों के संवर्धन में योगदान दें। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शेड, पानी की उपलब्धता, चारे की व्यवस्था और गोवंश के स्वास्थ्य का बारीकी से जायजा लिया और निर्देश दिए कि किसी भी गाय या नंदी का टीकाकरण अधूरा न रहे।