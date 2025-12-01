पानीपत स्टेशन पर चलती ट्रेन के नीचे फंसा महिला का पैर, GRP जवान की सूझबूझ ने ऐसे बचाई जान

जागरण संवाददाता, पानीपत। रेलवे स्टेशन पर एक महिला की जिंदगी ट्रेन हादसे से बाल-बाल बच गई। दिल्ली जा रही महिला मेमू ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी, तभी उसका पैर ट्रेन की बीच में फंस गया।

स्टेशन पर मौजूद जीआरपी कांस्टेबल ने समय रहते महिला की जान बचा ली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

जीआरपी थाना प्रभारी चंदन सिह ने बताया कि एक महिला चलती मेमू ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी, जिस कारण पैर अनियंत्रित होने होने से ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच आ गया।

जिसके बाद यात्रियों के चिल्लाने पर मौके पर मौजूद कांस्टेबल जगरूप सिंह ने तुरंत स्थिति का जायजा लिया और तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। इस साहसिक और फुर्ती भरे प्रयास के कारण बड़ा हादसा टल गया।