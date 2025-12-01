Language
    पानीपत स्टेशन पर चलती ट्रेन के नीचे फंसा महिला का पैर, GRP जवान की सूझबूझ ने ऐसे बचाई जान

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:41 AM (IST)

    पानीपत रेलवे स्टेशन पर एक महिला चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान हादसे का शिकार होते-होते बची। दिल्ली जाने वाली मेमू ट्रेन में चढ़ते समय उसका पैर फिसल गया, जिसके बाद जीआरपी कांस्टेबल जगरूप सिंह ने तत्परता दिखाते हुए उसकी जान बचाई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कांस्टेबल की बहादुरी की सराहना की जा रही है। महिला दिल्ली की निवासी है।

    Hero Image

    पानीपत रेलवे स्टेशन पर एक महिला चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बची (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, पानीपत। रेलवे स्टेशन पर एक महिला की जिंदगी ट्रेन हादसे से बाल-बाल बच गई। दिल्ली जा रही महिला मेमू ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी, तभी उसका पैर ट्रेन की बीच में फंस गया।

    स्टेशन पर मौजूद जीआरपी कांस्टेबल ने समय रहते महिला की जान बचा ली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    जीआरपी थाना प्रभारी चंदन सिह ने बताया कि एक महिला चलती मेमू ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी, जिस कारण पैर अनियंत्रित होने होने से ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच आ गया।

    जिसके बाद यात्रियों के चिल्लाने पर मौके पर मौजूद कांस्टेबल जगरूप सिंह ने तुरंत स्थिति का जायजा लिया और तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। इस साहसिक और फुर्ती भरे प्रयास के कारण बड़ा हादसा टल गया।

    घटना के समय स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने कांस्टेबल की बहादुरी और त्वरित निर्णय की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि अगर कांस्टेबल जगरूप सिंह वहां नहीं होते, तो यह घटना गंभीर रूप ले सकती थी।

    महिला दिल्ली की रहने वाली थी और ट्रेन पकड़ने के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे के तुरंत बाद महिला को किसी भी तरह की गंभीर चोट नहीं आई।

    सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कांस्टेबल की तत्परता और सूझबूझ साफ नजर आ रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह जगरूप सिंह ने तुरंत अपनी सूझबूझ से महिला को सुरक्षित बाहर निकाला।