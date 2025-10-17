पानीपत: अर्जुन नगर में दोस्ती में दरार, मामूली विवाद के बाद झगड़े में चाकू से हमला
पानीपत के अर्जुन नगर में दोस्तों के बीच मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। झगड़े में एक दोस्त ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है।
जागरण संवाददाता, पानीपत। शहर के अर्जुन नगर में कहासुनी के कारण हुए झगड़े में एक युवक ने अपने ही दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया। गले पर चाकू लगने के कारण अर्जुन नगर निवासी अभिजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया है जहां पर उसका उपचार चल रहा है।
हालत गंभीर होने के कारण घायल अभिजीत को पीजीआइ रेफर कर दिया गया। जिसके बाद स्वजन उसे करनाल के कल्पना चावला अस्पताल में ले गए। घटना के बाद पुराना औद्योगिक थाना पुलिस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी थी।
