पानीपत: अर्जुन नगर में दोस्ती में दरार, मामूली विवाद के बाद झगड़े में चाकू से हमला

पानीपत के अर्जुन नगर में दोस्तों के बीच मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। झगड़े में एक दोस्त ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है।

पानीपत के अर्जुन नगर में दोस्तों में कहासुनी के बाद झगड़ा, चाकू मार किया घायल (File Photo)

