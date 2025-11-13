पानीपत में कनाडा भेजने के नाम पर ठगी, थाईलैंड ले जाकर छीने डॉलर, वारदात के बाद आरोपी दंपती फरार

जागरण संवाददाता, पानीपत। विदेश भेजने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पानीपत की गांव भादड़ निवासी वीना रानी ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे राहुल को कनाडा भेजने का झांसा देकर एजेंट दंपती राममेहर और रेखा ने उनसे 22 लाख रुपये हड़प लिए और अब दोनों फरार हैं।

पीड़िता ने बताया कि एजेंटों ने राहुल को दिल्ली से थाईलैंड भेजा, जहां उन्होंने उससे 2000 डालर भी छीन लिए। एक महीने बाद एजेंट दंपती राहुल को मुंबई ले आए, लेकिन उसके बाद से न तो राहुल का कोई पता है, न ही दोनों एजेंटों का।