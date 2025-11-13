Language
    पानीपत में कनाडा भेजने के नाम पर ठगी, थाईलैंड ले जाकर छीने डॉलर, वारदात के बाद आरोपी दंपती फरार

    By Sandeep Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 12:46 PM (IST)

    पानीपत में एक एजेंट दंपती पर विदेश भेजने के नाम पर 22 लाख रुपये की ठगी का आरोप लगा है। पीड़िता वीना रानी का कहना है कि एजेंटों ने उनके बेटे राहुल को कनाडा भेजने का वादा किया था, लेकिन उसे थाईलैंड भेजकर उससे 2000 डॉलर छीन लिए। बाद में उसे मुंबई ले जाया गया, जिसके बाद से वह लापता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    थाईलैंड ले जाकर छीने डॉलर, मुंबई से लापता हुआ युवक।

    जागरण संवाददाता, पानीपत। विदेश भेजने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पानीपत की गांव भादड़ निवासी वीना रानी ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे राहुल को कनाडा भेजने का झांसा देकर एजेंट दंपती राममेहर और रेखा ने उनसे 22 लाख रुपये हड़प लिए और अब दोनों फरार हैं।

    पीड़िता ने बताया कि एजेंटों ने राहुल को दिल्ली से थाईलैंड भेजा, जहां उन्होंने उससे 2000 डालर भी छीन लिए। एक महीने बाद एजेंट दंपती राहुल को मुंबई ले आए, लेकिन उसके बाद से न तो राहुल का कोई पता है, न ही दोनों एजेंटों का।

    वीना रानी ने कहा कि जब वे एजेंटों से संपर्क करती हैं, तो उन्हें धमकाया जाता है कि पैसे और बेटे को भूल जाओ। उन्होंने आशंका जताई है कि एजेंट दंपती ने उनके बेटे को गायब कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।