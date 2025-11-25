पानीपत: इसराना में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी से बाजार में मचा हड़कंप, घी का सैंपल जांच के लिए भेजा
इसराना में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी से बाजार में हड़कंप मच गया। वर्धमान किरयाणा स्टोर पर खुले खाद्य पदार्थ बेचने की शिकायत मिलने पर टीम ने निरीक्षण किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। दुकान से घी का नमूना जांच के लिए भेजा गया है। दुकानदारों ने झूठी शिकायतें दर्ज कराने का आरोप लगाया है।
संवाद सहयोगी, इसराना। इसराना में सोमवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा किए गए औचक निरीक्षण से बाजार में हड़कंप मच गया। छापेमारी की खबर फैलते ही कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं और मौके से निकल गए।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि विभाग को वर्धमान किरयाणा स्टोर पर खुले खाद्य पदार्थ बेचने की शिकायत मिली थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, लेकिन दुकान पर हल्दी, मिर्च और अन्य मसालों सहित कोई भी खुला खाद्य पदार्थ बिकता नहीं मिला।
हालांकि, दुकान से ‘केदार घी’ का नमूना जांच के लिए लिया गया। छापेमारी के दौरान दुकान के आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। दुकान संचालक व स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कोई व्यक्ति जानबूझकर बार-बार झूठी शिकायतें दर्ज करवा रहा है।
उनका कहना था कि विभाग की टीमें पहले भी करीब 13 बार दुकान पर छापेमारी कर चुकी हैं, लेकिन हर बार शिकायत गलत साबित हुई है।
अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि शिकायत में मिलावटी और खुले खाद्य पदार्थ बेचने के आरोप लगाए गए थे, लेकिन जांच के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने बताया कि घी के नमूने को मधुबन लैब भेजा जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।