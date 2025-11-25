पानीपत: इसराना में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी से बाजार में मचा हड़कंप, घी का सैंपल जांच के लिए भेजा

संवाद सहयोगी, इसराना। इसराना में सोमवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा किए गए औचक निरीक्षण से बाजार में हड़कंप मच गया। छापेमारी की खबर फैलते ही कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं और मौके से निकल गए।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि विभाग को वर्धमान किरयाणा स्टोर पर खुले खाद्य पदार्थ बेचने की शिकायत मिली थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, लेकिन दुकान पर हल्दी, मिर्च और अन्य मसालों सहित कोई भी खुला खाद्य पदार्थ बिकता नहीं मिला।

हालांकि, दुकान से ‘केदार घी’ का नमूना जांच के लिए लिया गया। छापेमारी के दौरान दुकान के आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। दुकान संचालक व स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कोई व्यक्ति जानबूझकर बार-बार झूठी शिकायतें दर्ज करवा रहा है।