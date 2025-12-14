हर घर तिरंगा अभियान के बाद बढ़ी राष्ट्रीय ध्वज की संख्या, पानीपत में सालाना आठ करोड़ तिरंगों का किया जा रहा पुनर्चक्रण

प्रदीप शर्मा, पानीपत। 'हर घर तिरंगा अभियान' के बाद से राष्ट्रीय ध्वज की संख्या बढ़ी है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समेत कई कार्यक्रमों के बाद तिरंगा के सम्मानजनक निष्पादन (पुनर्चक्रण) की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। औद्योगिक नगरी पानीपत में इसकी पहल हुई और अब सालाना छोटे-बड़े करीब आठ करोड़ राष्ट्रीय ध्वज का सम्मानजनक निष्पादन हो रहा है।

साथ ही सेना की इस्तेमाल हो चुकी बुलेट प्रूफ जैकेट व प्लास्टिक के राष्ट्रीय ध्वज का पुनर्चक्रण कर ऐसे दस्तानों का निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें धारदार हथियार से भी नहीं काटा जा सकता। कपड़े के तिरंगा से धागा बना दोबारा राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया जा रहा है। यह अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि देशवासियों के तिरंगे के प्रति सम्मान और राष्ट्र प्रेम का भी जीवंत उदाहरण है।

इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत सेवानिवृत्त मेजर जनरल असीम कोहली की सोच से हुई। दरअसल, राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल के बाद कार्यक्रम स्थल या फिर सड़कों के किनारे पड़े ध्वज देखकर उनका मन खिन्न होता। कोहली ने तीन साल पहले सेवानिवृति के बाद एक एनजीओ 'सेवाज निसीम' बनाई।

इसके माध्यम से पुराने झंडों को एकत्रित करने का काम किया और राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) की मदद से आइआइटी दिल्ली से संपर्क किया। आइआइटी दिल्ली की टीम और अटल सेंटर आफ एक्सीलेंस पानीपत से हाथ मिलाया। पुनर्चक्रण के लिए पानीपत के बलाना में स्थित शिवालिक रग्ज कंपनी को जिम्मेदारी दी गई।