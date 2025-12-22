पानीपत में मंथली रिटर्न का झांसा देकर 20 लाख की ठगी, पांच पर मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, पानीपत। आकर्षक निवेश स्कीम के नाम पर 20.56 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दी गई शिकायत पर थाना तहसील कैंप पुलिस ने एक लिमिटेड कंपनी, उसके डायरेक्टर, मैनेजर, बैंक अधिकारी व एक बिचौलिए समेत पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।

सेक्टर 13/17 निवासी नवीन ने बताया कि वर्ष 2023 में उसकी मुलाकात एक कंपनी के डायरेक्टर भगन्ना फुलारी और मैनेजर फातिमा से हुई थी। दोनों ने बिना किसी जोखिम के 3 प्रतिशत मासिक ब्याज और बैंक गारंटी देने का लालच देकर निवेश के लिए दबाव बनाया।

शुरुआत में मना करने के बावजूद, बार-बार फोन काल और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए उसे विश्वास में लिया गया। आरोप है कि 2 से 4 अगस्त 2023 के बीच नवीन से कुल 20 लाख 56 हजार रुपये कंपनी के खाते में डलवा लिए गए और बदले में बैंक ऑफ बड़ौदा की कथित बैंक गारंटी ई-मेल से भेजी गई।