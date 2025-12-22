Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पानीपत में मंथली रिटर्न का झांसा देकर 20 लाख की ठगी, पांच पर मामला दर्ज

    By Sandeep Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:52 PM (IST)

    पानीपत में आकर्षक निवेश स्कीम के नाम पर 20.56 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक लिमिटेड कंपनी, उसके डायरेक्टर, मैनेजर, बैंक अधिकारी ...और पढ़ें

    Hero Image

    मंथली रिटर्न का झांसा देकर 20.56 लाख की ठगी, पांच पर मामला दर्ज।

    जागरण संवाददाता, पानीपत। आकर्षक निवेश स्कीम के नाम पर 20.56 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दी गई शिकायत पर थाना तहसील कैंप पुलिस ने एक लिमिटेड कंपनी, उसके डायरेक्टर, मैनेजर, बैंक अधिकारी व एक बिचौलिए समेत पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सेक्टर 13/17 निवासी नवीन ने बताया कि वर्ष 2023 में उसकी मुलाकात एक कंपनी के डायरेक्टर भगन्ना फुलारी और मैनेजर फातिमा से हुई थी। दोनों ने बिना किसी जोखिम के 3 प्रतिशत मासिक ब्याज और बैंक गारंटी देने का लालच देकर निवेश के लिए दबाव बनाया।

    शुरुआत में मना करने के बावजूद, बार-बार फोन काल और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए उसे विश्वास में लिया गया। आरोप है कि 2 से 4 अगस्त 2023 के बीच नवीन से कुल 20 लाख 56 हजार रुपये कंपनी के खाते में डलवा लिए गए और बदले में बैंक ऑफ बड़ौदा की कथित बैंक गारंटी ई-मेल से भेजी गई।

    बाद में जांच करने पर बैंक गारंटी फर्जी निकली। पीड़ित ने बताया कि रकम वापस मांगने पर आरोपितों ने टालमटोल की और आज तक पैसे नहीं लौटाए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।