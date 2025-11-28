पानीपत में प्रदर्शित होगा तिरंगे को रिसाइकिल करने वाला देश का पहला वैज्ञानिक मॉडल, IIT दिल्ली की तकनीक से विकसित

जागरण संवाददाता, पानीपत। देश में पहली बार राष्ट्रीय ध्वजों के सम्मानजनक तरीके से रिसाइकिल करने के लिए विकसित वैज्ञानिक मॉडल शुक्रवार को पानीपत में प्रदर्शित किया जाएगा। यह मॉडल आईआईटी दिल्ली की तकनीक से तैयार किया गया है और इसे नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन द्वारा गीता सरोवर पार्टिको में आयोजित चिंतन शिविर में लांच किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वस्त्र मंत्रालय के अनुसार, यह भारत का पहला संरचित, वैज्ञानिक और गरिमापूर्ण माडल होगा, जिसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए पानीपत को चुना गया है। पीएचडी चैंबर आफ कामर्स के निदेशक राकेश कुमार ने बताया कि रिसाइकि¨लग एक प्रक्रिया है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय ध्वज की आती है, तो यह राष्ट्रीयता से जुड़ जाती है।

सावधानियों का किया जाएगा पालन इस प्रक्रिया में सभी प्रकार की विशेष सावधानियां और नियमों का पालन किया जाएगा। पानीपत को देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब माना जाता है। यहां टेक्निकल टेक्सटाइल और रिसाइकि¨लग उद्योग बेहद मजबूत है, जहां धागा निर्माण, फैब्रिक प्रोसे¨सग और फाइबर रिकवरी से जुड़े हजारों यूनिट काम कर रहे हैं।

यही कारण है कि वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय ध्वज रिसाइकि¨लग माडल की पहली प्रस्तुति के लिए पानीपत को उपयुक्त माना है। अधिकारियों का कहना है कि यह माडल न केवल सम्मानजनक तरीके से रिसाइकिल ध्वजों को संभालेगा, बल्कि औद्योगिक स्तर पर लागू होने पर पानीपत इसके लिए प्रमुख केंद्र बन सकता है।