    त्योहारों में घर जाने वाले यात्रियों की स्टेशनों पर उमड़ी भीड़, प्लेटफॉर्म पर बैठकर कर रहे इंतजार

    By Sandeep Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 06:18 PM (IST)

    त्योहार के मौके पर घर जाने के लिए स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई। ट्रेनों में चढ़ने के लिए यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। स्टेशन परिसर पूरी तरह से यात्रियों से भरा हुआ था, जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

    जागरण संवाददाता, पानीपत। त्योहार सभी अपने घर पर रहकर मनाना चाहते हैं। वहीं अगर बात दिवाली की हो तो चाहे कोई देश के किसी कोने में हो अपने घर-परिवार में पहुंच ही जाता है। पानीपत रेलवे स्टेशन पर भी इस दिनों यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। प्रदेश में काम कर रह लोग दिवाली से पहले अपने घरों को लौटने लगे हैं, और कुछ लौटने की तैयारी में जुटे हैं। दिवाली एक ऐसा पर्व है जो सभी अपने घर-परिवार संग मनाना चाहते हैं।और चाहे कहीं भी हो इस दिन सब एकत्रित हो जाते हैं। त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ बढ़ने से ट्रेनें भी खचाखच भरी हुई चल रही हैं।

    स्टेशन पर टिकट काउंटर पर यात्रियों की लंबी कतारें लगी रही। अपने-अपने गंतव्य पर जाने के लिए लाेग टिकट कटवाने को लेकर कतार में खड़े रहे। कुछ यात्री टिकट काउंटर हाल में ही लेटे और बैठे दिखाई दिए। स्टेशन परिसर पर भी बहुत से यात्री अपने सामान के साथ बैठे रहे और कुछ आराम करते रहे।

    पानीपत औद्योगिक नगरी में बाहर से आने वाले लोग ज्यादा हैं, यहां पर यूपी, बिहार, राजस्थान आदि प्रदेशों के लोग काम करते हैं।इसलिए त्योहारी सीजन में स्टेशन पर अपने घर जाने वालों की भीड़ लगना स्वभाविक है। यहां से हजारों की संख्या में लोग अन्य प्रदेशों में जाते हैं। इसलिए स्टेशन पर यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है।

    मूल रूप से बिहार के रहने वाली पिंकी ने बताया कि ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन शाम चार बजे की है, पहले से स्टेशन पर आ गए तो अभी यहीं इंतजार के साथ आराम कर रहे हैं। दिवाली मनाने के लिए घर जा रहे हैं। स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में बैठक रघुवर ने बताया कि वह बिहार का रहने वाला है। यहां पर काम करता है। दिवाली पर परिवार के साथ अपने गांव जा रहा है। त्योहार अपने घर पर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मनाते हैं और इस बार भी इसलिए घर जा रहे हैं।

