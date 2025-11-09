पानीपत में कर्ज चुकाने के लिए मकान मालिक के घर में की चोरी, पिता-पुत्र गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पानीपत। सीआईए टू पुलिस टीम ने चोरी की घटना का राजफाश करते हुए पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कर्जा चुकाने के लिए अपने ही मकान मालिक के घर से 15 लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 80 हजार रुपये, सोने की चेन और अंगूठी बरामद की है।

सीआईए टू प्रभारी इंस्पेक्टर सुमित ने बताया कि गुरुनानक पूरा कच्चा कैंप निवासी आरोपित प्रवीन झा और उसके बेटे आदित्य को सिवाह बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया है। थाना पुराना औद्योगिक क्षेत्र के निवासी आनंद सेठी ने शिकायत में बताया था कि एक अक्टूबर की रात उनके घर की अलमारी से 15 लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के आभूषण और मोबाइल फोन चोरी हो गए थे। जांच में सामने आया कि किरायेदार आदित्य अपने पिता प्रवीन के साथ उसी मकान में रहता था और उसे घर की पूरी जानकारी थी।