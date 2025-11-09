पानीपत में कर्ज चुकाने के लिए मकान मालिक के घर में की चोरी, पिता-पुत्र गिरफ्तार

Language
    By Sandeep Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 01:28 PM (IST)

    पानीपत में सीआईए टू पुलिस ने एक चोरी के मामले का खुलासा किया है। पिता-पुत्र की जोड़ी को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कर्ज चुकाने के लिए अपने मकान मालिक के घर से 15 लाख रुपये और गहने चुराए थे। पुलिस ने कुछ नकदी और गहने बरामद किए हैं। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

    पानीपत: कर्ज में डूबे पिता-पुत्र ने मकान मालिक के घर में की चोरी, गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, पानीपत। सीआईए टू पुलिस टीम ने चोरी की घटना का राजफाश करते हुए पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कर्जा चुकाने के लिए अपने ही मकान मालिक के घर से 15 लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 80 हजार रुपये, सोने की चेन और अंगूठी बरामद की है।

    सीआईए टू प्रभारी इंस्पेक्टर सुमित ने बताया कि गुरुनानक पूरा कच्चा कैंप निवासी आरोपित प्रवीन झा और उसके बेटे आदित्य को सिवाह बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया है। थाना पुराना औद्योगिक क्षेत्र के निवासी आनंद सेठी ने शिकायत में बताया था कि एक अक्टूबर की रात उनके घर की अलमारी से 15 लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के आभूषण और मोबाइल फोन चोरी हो गए थे। जांच में सामने आया कि किरायेदार आदित्य अपने पिता प्रवीन के साथ उसी मकान में रहता था और उसे घर की पूरी जानकारी थी।

    कर्ज से दबे प्रवीन ने बेटे को चोरी के लिए उकसाया। आदित्य ने रात के समय घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया और चोरी का पैसा जुए, सट्टे और घूमने-फिरने में खर्च कर दिया और कुछ कर्ज चुका दिया। पुलिस ने बाकी बचे रुपए व जेवर बरामद कर दोनों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।