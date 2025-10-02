पानीपत में खेत में काम कर रहे मजदूर ने पीया कीटनाशक, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

पानीपत के खलीला गांव में 28 वर्षीय रूपेश ने संदिग्ध रूप से कीटनाशक का सेवन कर लिया जिससे उसकी मौत हो गई। वह बिहार से आकर यहां काम कर रहा था। रूपेश के चाचा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि रूपेश ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी है। रूपेश की तीन बेटियां हैं।

जागरण संवाददाता, पानीपत। खलीला गांव में खेतों में काम कर रहे 28 वर्षीय रूपेश ने संदिग्ध परिस्थितियों में कीटनाशक का सेवन कर लिया। गंभीर अवस्था में युवक को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक के चाचा अंगद कुमार ने बताया कि रूपेश लगभग सात साल पहले बिहार के पूर्णिया से पानीपत आया था और खलीला गांव में एक जमींदार के यहां काम कर रहा था।