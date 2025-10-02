Language
    पानीपत में खेत में काम कर रहे मजदूर ने पीया कीटनाशक, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

    By Pardeep sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 02:12 PM (IST)

    पानीपत के खलीला गांव में 28 वर्षीय रूपेश ने संदिग्ध रूप से कीटनाशक का सेवन कर लिया जिससे उसकी मौत हो गई। वह बिहार से आकर यहां काम कर रहा था। रूपेश के चाचा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि रूपेश ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी है। रूपेश की तीन बेटियां हैं।

    Hero Image
    खेत में काम कर रहे मजदूर ने पीया कीटनाशक, मौत। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पानीपत। खलीला गांव में खेतों में काम कर रहे 28 वर्षीय रूपेश ने संदिग्ध परिस्थितियों में कीटनाशक का सेवन कर लिया। गंभीर अवस्था में युवक को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया।

    पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक के चाचा अंगद कुमार ने बताया कि रूपेश लगभग सात साल पहले बिहार के पूर्णिया से पानीपत आया था और खलीला गांव में एक जमींदार के यहां काम कर रहा था।

    बुधवार सुबह उन्हें सूचना मिली कि रूपेश ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया है। जब वे गांव पहुंचे, तब तक उसे अस्पताल लाया जा चुका था। रूपेश की तीन बेटियां भी हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।