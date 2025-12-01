सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए युवकों ने किया चोरी का झूठा नाटक, पानीपत रेलवे स्टेशन पर मचा बवाल

जागरण संवाददाता, पानीपत। रेलवे स्टेशन पर फर्जी बैग चोरी की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश करने वाले युवकों को आरपीएफ पुलिस ने पकड़ लिया। सिवाह क्षेत्र में रहने वाला एक युवक अपने दो साथियों के साथ स्टेशन पर पहुंचा और फिल्मी अंदाज में चोरी का ड्रामा रच डाला। वीडियो में एक युवक बैग उठाकर भागता दिखा, जबकि दूसरा युवक जोर-जोर से शोर मचाने लगा कि उसका बैग चोरी हो गया।

अचानक हंगामा सुनकर मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही आरपीएफ टीम मौके पर पहुंची और संदेह होने पर तीनों युवकों से पूछताछ की गई। जिसके बाद खुलासा हुआ कि युवक मूल रूप से बिहार के निवासी हैं और सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए इस तरह की फर्जी वीडियो बनाते हैं। उन्होंने बताया कि यह वीडियो भी सिर्फ फालोवर्स बढ़ाने और लाइक्स पाने के लिए बनाई गई थी।