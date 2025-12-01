Language
    सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए युवकों ने किया चोरी का झूठा नाटक, पानीपत रेलवे स्टेशन पर मचा बवाल

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:34 AM (IST)

    पानीपत रेलवे स्टेशन पर सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए युवकों ने चोरी का झूठा नाटक किया। आरपीएफ पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। बिहार के रहने वाले इन युवकों ने फ़ॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ऐसा किया था। पुलिस ने वीडियो डिलीट कराकर उन्हें चेतावनी दी और छोड़ दिया। यात्रियों ने इस हरकत पर नाराज़गी जताई।

    पानीपत रेलवे स्टेशन पर, सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए युवकों ने चोरी का झूठा नाटक किया (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, पानीपत। रेलवे स्टेशन पर फर्जी बैग चोरी की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश करने वाले युवकों को आरपीएफ पुलिस ने पकड़ लिया।

    सिवाह क्षेत्र में रहने वाला एक युवक अपने दो साथियों के साथ स्टेशन पर पहुंचा और फिल्मी अंदाज में चोरी का ड्रामा रच डाला। वीडियो में एक युवक बैग उठाकर भागता दिखा, जबकि दूसरा युवक जोर-जोर से शोर मचाने लगा कि उसका बैग चोरी हो गया।

    अचानक हंगामा सुनकर मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही आरपीएफ टीम मौके पर पहुंची और संदेह होने पर तीनों युवकों से पूछताछ की गई।

    जिसके बाद खुलासा हुआ कि युवक मूल रूप से बिहार के निवासी हैं और सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए इस तरह की फर्जी वीडियो बनाते हैं। उन्होंने बताया कि यह वीडियो भी सिर्फ फालोवर्स बढ़ाने और लाइक्स पाने के लिए बनाई गई थी।

    आरपीएफ पुलिस ने मोबाइल फोन में मौजूद वीडियो को तुरंत डिलीट कराया और स्टेशन पर इस तरह की हरकतों के गंभीर परिणाम समझाते हुए कड़ी चेतावनी दी।

    रेलवे स्टेशन एक संवेदनशील क्षेत्र है, जहां इस तरह की फर्जी घटनाओं से यात्रियों में डर और भ्रम फैल सकता है।

    यात्रियों ने भी युवकों के इस व्यवहार पर नाराजगी जताई और कहा कि मनोरंजन के नाम पर इस तरह का नाटक करना न सिर्फ गलत है बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा से भी खिलवाड़ है।

    पुलिस ने युवकों को दोबारा ऐसी हरकत होने पर सख्त कार्रवाई की बात कही और चेतावनी देकर छोड़ दिया।