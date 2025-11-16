Language
    पानीपत: बुजुर्ग को अचानक आया चक्कर, जमीन पर गिरकर मौत

    By Pardeep Sharma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 11:16 PM (IST)

    पानीपत की पीपल वाली मंडी में 70 वर्षीय नंदलाल नामक एक बुजुर्ग की चक्कर आने से अचानक मौत हो गई। वह नेपाल के रहने वाले थे और जिंदल फैक्ट्री में चौकीदार थे। कपड़े खरीदने के दौरान उन्हें चक्कर आया और वे गिर पड़े, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

    पानीपत: बुजुर्ग को अचानक आया चक्कर। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, पानीपत। पानीपत पीपल वाली मंडी में 70 वर्षीय बुजुर्ग को चक्कर आने के बाद अचानक जमीन पर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान नंदलाल के रूप में हुई है जोकि नेपाल का रहने वाला है। यहां पर जिंदल फैक्ट्री में चौकीदार का काम करता था।

    उसके साथी ने बताया कि वह सर्दी के कपड़े खरीदने के लिए मंडी में आया था। वह मंडी पहुंचा और जैसे ही कपड़े खरीदने के लिए रेहड़ी के पास गया तो उसको अचानक चक्कर आ गया और वैसे जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।