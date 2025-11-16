पानीपत: बुजुर्ग को अचानक आया चक्कर, जमीन पर गिरकर मौत

पानीपत की पीपल वाली मंडी में 70 वर्षीय नंदलाल नामक एक बुजुर्ग की चक्कर आने से अचानक मौत हो गई। वह नेपाल के रहने वाले थे और जिंदल फैक्ट्री में चौकीदार थे। कपड़े खरीदने के दौरान उन्हें चक्कर आया और वे गिर पड़े, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

पानीपत: बुजुर्ग को अचानक आया चक्कर। सांकेतिक फोटो