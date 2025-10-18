पानीपत में 8 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, दोस्तों ने सिर पर शराब की बोतल मारकर उतारा मौत के घाट

जागरण संवाददाता पानीपत। शहर की देशराज कालोनी में आठ बच्चों के पिता की सिर में शराब की बोतल मारकर हत्या कर दी गई। स्वजन ने मृतक के पांच दोस्तों पर ही आरोप लगाया है। फिलहाल तहसील कैंप थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा स्वजन को सौंप दिया है और शिकायत के आधार पर पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

मृतक के भाई इलियास के अनुसार उसका भाई सद्दाम (27) के आठ बच्चे हैं। वह देशराज कालोनी में रहता था, वहीं फैक्टरी में काम करता था। उसके ही पांच दोस्तों ने उसकी हत्या की है। वीडियो में वे सभी नजर आ रहे हैं। वहीं मृतक के दोस्त ने बताया कि सद्दाम का फैक्टरी में ही एक महिला से अवैध संबंध था। इस कारण उसके दोस्त बृजू, कृष्ण, अजय व अन्य दो व्यक्तियों ने सद्दाम के साथ झगड़ा किया था। उसे धमकी भी दी थी कि फैक्टरी में मत घुसना।