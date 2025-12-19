Language
    हरियाणा में बीजेपी नेता सहित पांच वीजा एजेटों के घर पर ED का छापा, डंकी रूट को लेकर हुई कार्रवाई

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:03 AM (IST)

    चंडीगढ़ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमों ने डंकी के रास्ते अमेरिका और अन्य देशों में भेजने के मामले में हरियाणा में पांच वीजा एजेंटों के घरों पर छापा ...और पढ़ें

    डंकी रूट को लेकर ईडी ने की रेड (File Photo)


    जागरण टीम, पानीपत। डंकी के रास्ते अमेरिका और अन्य देशों में भेजने के मामले में चंडीगढ़ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमों ने वीरवार को कुरुक्षेत्र के पिहोवा, पानीपत के गांव अहर-कुराना और करनाल के निसिंग में पांच एजेंटों के घर छापामारी की। पानीपत का एजेंट बलवान अहर भाजपा नेता है व 2005 में नौल्था विस क्षेत्र से चुनाव लड़ चुका है। मतलौडा थाने में विदेश भेजने में धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं।

    उधर, दूसरा एजेंट प्रवीण पंचायत विभाग में खेल कोटे से नियुक्त ग्राम सचिव है व करनाल जिले में पोस्टिंग है। कुराना के प्रदीप के घर भी ईडी टीम पहुंची। प्रवीण व प्रदीप दोनों पार्टनर हैं। पांचों जगह ईडी की टीमें सुबह आठ बजे पहुंच गईं और देर रात तक जांच में जुटी रहीं।

    वीजा एजेंट के घर पर ईडी की छापामारी

    करीब पांच महीने पहले भी ईडी ने पिहोवा व इस्माईलाबाद में दो एजेंटों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। पिहोवा के वीजा एजेंट विशाल चावला के माडल टाउन स्थित घर पर आठ बजे ईडी की टीम पहुंची। वीजा एजेंट का नेटवर्क हरियाणा-पंजाब व हिमाचल प्रदेश तक है। ईडी को शक है विशाल ने डंकी रूट से लोगों को कई देशों में अवैध रूप से भेजा व करोड़ों रुपये वसूले। वीजा एजेंट विशाल के फरार होने की अटकलें तेज हो गई हैं।

    हरियाणा के 604 युवक अमेरिका से हो चुके डिपोर्ट

    इस वर्ष 20 जनवरी से 22 जुलाई तक अमेरिका से 1703 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है। इनमें हरियाणा के 604 युवक शामिल हैं। हरियाणा पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक, राज्य में वर्तमान में 188 अवैध ट्रैवल एजेंट हैं। वर्ष 2019 से ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित होने के बाद इस वर्ष सितंबर तक 3455 मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें 3053 एजेंट गिरफ्तार हुए हैं। गिरोहों से 52.06 करोड़ रुपये बरामद किए जा चुके हैं।