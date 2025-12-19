हरियाणा में बीजेपी नेता सहित पांच वीजा एजेटों के घर पर ED का छापा, डंकी रूट को लेकर हुई कार्रवाई

जागरण टीम, पानीपत। डंकी के रास्ते अमेरिका और अन्य देशों में भेजने के मामले में चंडीगढ़ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमों ने वीरवार को कुरुक्षेत्र के पिहोवा, पानीपत के गांव अहर-कुराना और करनाल के निसिंग में पांच एजेंटों के घर छापामारी की। पानीपत का एजेंट बलवान अहर भाजपा नेता है व 2005 में नौल्था विस क्षेत्र से चुनाव लड़ चुका है। मतलौडा थाने में विदेश भेजने में धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं।

उधर, दूसरा एजेंट प्रवीण पंचायत विभाग में खेल कोटे से नियुक्त ग्राम सचिव है व करनाल जिले में पोस्टिंग है। कुराना के प्रदीप के घर भी ईडी टीम पहुंची। प्रवीण व प्रदीप दोनों पार्टनर हैं। पांचों जगह ईडी की टीमें सुबह आठ बजे पहुंच गईं और देर रात तक जांच में जुटी रहीं।

वीजा एजेंट के घर पर ईडी की छापामारी करीब पांच महीने पहले भी ईडी ने पिहोवा व इस्माईलाबाद में दो एजेंटों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। पिहोवा के वीजा एजेंट विशाल चावला के माडल टाउन स्थित घर पर आठ बजे ईडी की टीम पहुंची। वीजा एजेंट का नेटवर्क हरियाणा-पंजाब व हिमाचल प्रदेश तक है। ईडी को शक है विशाल ने डंकी रूट से लोगों को कई देशों में अवैध रूप से भेजा व करोड़ों रुपये वसूले। वीजा एजेंट विशाल के फरार होने की अटकलें तेज हो गई हैं।