Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पानीपत में ED का बड़ा एक्शन, 15 घंटे तक खंगाला रिकॉर्ड, कई पासपोर्ट भी बरामद

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 03:36 PM (IST)

    पानीपत के मतलौडा क्षेत्र के अहर-कुराना गांव में ईडी की कार्रवाई 15 घंटे तक चली। टीम ने कैश, आभूषण, कागजात, लैपटॉप और कई लोगों के पासपोर्ट बरामद किए। य ...और पढ़ें

    Hero Image

    15 घंटे तक खंगाला रिकॉर्ड, कई पासपोर्ट भी बरामद (File Photo)


    जागरण संवाददाता, पानीपत। पानीपत के मतलौडा क्षेत्र के अहर-कुराना गांव में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई वीरवार रात 11 बजे तक चली।

    15 घंटे तक चली ईडी की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। टीम अपने साथ कैश, आभूषण, कागजात व लैपटाप ले गई है। इसके साथ ही तलाशी अभियान के दौरान तीनों ही जगह से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, कई लोगों के पासपोर्ट की मूल कापी भी बरामद की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि कैश व आभूषण की पूरी डिटेल नहीं दी है। ईडी की टीम के वापस चले जाने के बाद शुक्रवार को दोनों ही गांवों में यह कार्रवाई चर्चा का विषय बनी रही। गांव में माहौल ऐसा बना रहा कि विदेश भेजने वाले ऐसे एजेंट अब बचेंगे नहीं। गौर हो कि ईडी ने यह कार्रवाई अवैध तरीके से अमेरिका भेजने से जुड़े डंकी रूट मामले में की है।

    13 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापामारी

    हरियाणा, पंजाब और नई दिल्ली में कुल 13 ठिकानों पर छापेमारी की। जिसमें पानीपत के तीन ठिकाने शामिल हैं। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई। तलाशी में ठिकानों से कई लोगों के मूल पासपोर्ट भी बरामद हुए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। ईडी ने यह जांच पंजाब और हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न एफआइआर के आधार पर शुरू की थी।

    यह एफआइआर बीएनएस 2023 (पूर्व में आईपीसी 1860) और इमिग्रेशन एक्ट 1983 की धाराओं के तहत दर्ज की गई थीं। मामला फरवरी 2025 में अमेरिका सरकार द्वारा अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वाले 330 भारतीय नागरिकों को सैन्य कार्गो विमानों से भारत वापस भेजे जाने से जुड़ा है।

    तीनों बड़े स्तर पर सक्रिय थे एजेंटे

    जांच में सामने आया है कि एजेंट बलवान, प्रदीप व प्रवीन उनके सहयोगियों ने लोगों को कानूनी तरीके से अमेरिका भेजने का झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूली। इस पूरे नेटवर्क में ट्रैवल एजेंट, बिचौलिये, डंकर, विदेशों में बैठे सहयोगी, हवाला आपरेटर और लाजिस्टिक सुविधा देने वाले लोग शामिल थे।